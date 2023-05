No Hotel da Estrela dorme-se em ambiente escolar (com direito a piquenique)

Este hotel de charme ocupa o antigo Palácio dos Condes de Paraty e é gerido pela Unlock Boutique Hotels. Tem 19 quartos, restaurante e um jardim aberto a piqueniques por marcação.

O frondoso jardim é um oásis no meio do betão da cidade. Refresca o hotel e serve de cenário bucólico em agradáveis piqueniques (abertos a não-hóspedes, mediante marcação), casamentos e outros eventos, um dos setores em que o Hotel da Estrela mais aposta. A localização é um trunfo, pois está dentro da freguesia de Campo de Ourique, apesar de ter Estrela no nome, e a poucos quilómetros da Baixa e outras zonas de interesse turístico. O hotel ocupa o antigo Palácio dos Condes de Paraty.

Cedido ao Estado para fins educacionais, transformou-se numa escola industrial e deu mais tarde lugar ao Hotel da Estrela e à Escola de Hotelaria e Turismo, dando oportunidade aos alunos de terem aulas práticas em contexto real de trabalho. Por fora, o projeto coube à arquiteta Teresa Nunes da Ponte, enquanto Miguel Câncio Martins assinou o interior, que conjuga a iconografia escolar com a modernidade e o conforto de um hotel de charme. Existem, ao todo, seis suítes e 13 quartos classic.

Dispostos e mobilados de acordo com o feng shui, os alojamentos partilham uma alcatifa preta e branca com desenhos alusivos ao ensino, e tampos de carteiras de antigas escolas. A ardósia é outro dos materiais omnipresentes, também no Book, onde se servem os almoços e o pequeno-almoço buffet, com vista para o exterior. Completam a oferta do hotel cinco salas de reuniões e eventos corporativos, com bastante luz natural, e um auditório com capacidade para 145 pessoas em plateia.