No boutique hotel Hästens Sleep Spa, em Coimbra, dorme-se em 15 camas de luxo

As camas de edição limitada feitas por mestres artesãos, com recurso a matérias-primas naturais, são a marca distintiva do Hästens Sleep Spa, boutique hotel que promete uma “experiência superlativa de sono” em ambiente intimista.

Uma experiência de repouso e bem-estar, sem alaridos nem grandes distrações, no coração de Coimbra. Eis a proposta do Hästens Sleep Spa – CBR Boutique Hotel, nascido há menos de dois anos, no Largo da Portagem, pela mão do Grupo O Valor do Tempo, que detém já 45 espaços ligados ao turismo e ao lazer, país fora, e continua em crescimento. Quem nos recebe naquele “spa do sono”, com 15 quartos duplos, explica logo que o foco está em dormir “na melhor cama do Mundo”: a da sueca Hästens, tida como a marca de camas mais prestigiada.

“A Hästens certifica-nos como hotel onde se pode ter uma experiência superlativa de sono”, prossegue a mesma fonte. Desde que se cruza aquela porta, tudo é um convite à tranquilidade: das bolachas de alfazema deixadas nos quartos às luzes baixas nos corredores. As áreas comuns estão, aliás, reservadas para os hóspedes, que contam com um serviço atento e personalizado.

Voltando às camas, ficamos a saber que são feitas manualmente, por mestres artesãos, segundo métodos que remontam a 1852 e com recurso a materiais naturais (crina de cavalo, lã, algodão, linho, pinho sueco), além de terem um sistema de molas patenteado. Aprendemos ainda que para produzir uma unidade são precisas cerca de 200 horas, podendo o seu valor ascender a 60 mil euros.





Ali, os quartos estão equipados com camas “Herlewing”, de edição limitada, logo, numeradas e com certificado de autenticidade. Só existem 200. Adaptam-se ao corpo e, após uma noite de sono, são massajadas para voltar à forma inicial. Há ainda outros produtos com o selo Hästens: mantas, robes, vendas… Até um menu de almofadas, com diferentes modelos.

O espaço presta também homenagem à Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, uma joia barroca que já inspirara a decoração da loja da Comur localizada no piso térreo, ao lado da receção. Num andar superior, onde outrora foi a sede da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, fica uma sala batizada com o seu nome, onde estão representadas obras de escritores que passaram pela cidade, como Miguel Torga, José Régio ou Vitorino Nemésio. Subindo, chega-se ao rooftop com vista para o Mondego.





Em jeito de boas-vindas, os hóspedes são convidados a saborear o chá da tarde, composto por pastelaria fina, scones e outros mimos. Depois, é só desfrutar dos quartos, com ambiente luxuoso e, ao mesmo tempo, suave. A ideia de biblioteca estende-se, às casas de banho, revestidas por lombadas de livros esculpidas em lioz, com gravação em ouro de 24 quilates. Muitos desses títulos estão disponíveis para leitura, a pedido. Na televisão, dissimulada num espelho, passam vídeos da especialista em sono Eddie Perry, com dicas para dormir melhor, enquanto a aplicação móvel Restore dá acesso a bandas sonoras pensadas para alturas do dia.