No 1877 Estrela Palace dorme-se em frente à Ria de Aveiro

Arquitetura Arte Nova, decoração maximalista, conforto e simpatia resumem a experiência de ficar no 1877 Estrela Palace, um recente alojamento de luxo no centro de Aveiro. Os nomes dos quartos são um autêntico resumo da história da cidade.

Dormir num dos mais antigos edifícios de Aveiro é um dos privilégios de quem fica no 1877 Estrela Palace. Embora esteja de portas abertas desde março, este projeto começou a ser pensado há sete anos, quando Ana Saraiva espreitou o interior da Pensão Estrela, que acabou por adquirir mais tarde. “Quando entrei e vi aquele trabalhado [no teto] foi impossível ficar indiferente”, recorda a proprietária, explicando que o nome é uma homenagem ao antigo negócio.

Já a data, que estava – e ainda está – presente no teto da entrada, remonta à época de uma das maiores remodelações que o prédio sofreu, às mãos dos Barbosa. Esta família aveirense de negociantes terá colocado os azulejos na fachada, as lareiras em mármore e os tetos trabalhados em estuque, entre outras relíquias, as quais se fez questão de manter na demorada e cuidadosa reabilitação do prédio. Até porque Ana queria “dar a conhecer a riqueza que ele transporta e permitir às pessoas vivenciar a sua história, fazendo de algo antigo uma obra de arte”. Para isso, contou com a ajuda da arquiteta Sónia Cruz e da designer de interiores Lara Lucas que apostou na exuberância de peças como os móveis personalizados, os mármores portugueses e italianos, os puxadores de cerâmica banhados a ouro, o papel de parede pintado à mão, os sofás de veludo, as almofadas Versace e a tapeçaria em lã que cobre as ainda originais escadas em madeira.

Não se poupou em detalhes para oferecer uma experiência ímpar, nem nos produtos de higiene presentes nas casas de banho dos nove quartos, distribuídos por quatro pisos. O último acolhe uma suíte com banheira de hidromassagem na varanda e a elegante sala dos pequenos-almoços, onde também funciona um “honesty bar”, que permite aos clientes servirem-se e apontar os gastos numa ficha.

Qualquer um dos quartos ajuda a contar a história da cidade, já que ali se descartou a típica numeração, tendo-se optado por dar nomes de personalidades que foram relevantes para Aveiro, como a Princesa Santa Joana, São Gonçalinho, Lourenço Peixinho, as Salineiras e o Marnoto. Figuras devidamente retratadas em peças de arte de Diogo Landô.