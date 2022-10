Next: um hotel tecnológico para trabalhar e descansar no Funchal

O Next, a dois passos da cénica Avenida do Mar, no Funchal, aposta no conforto e na tecnologia, reunindo condições para quem viaja tanto em trabalho, como em lazer.

O calor das pedras de sal dos Himalaias desperta os sentidos da pele à medida que a terapeuta do REFRESH SPA as move suavemente sobre as pernas, braços, costas e abdómen de quem está deitado na marquesa. “O sal dos Himalaias tem 86% dos minerais de que o nosso corpo precisa”, explica a profissional momentos antes de dar início à massagem de sal (60 min/75 euros), que a par do Tranquillity Ritual é uma das mais solicitadas pelos hóspedes do hotel NEXT, do grupo Savoy.

Após a massagem, a terapeuta passa um óleo essencial à base de limão, laranja e hortelã-pimenta sobre o corpo – que favorece a eliminação de toxinas – e esfolia-o com grãos de sal rosa, limpando a pele das manchas solares e de tecidos mortos acumulados durante o verão. Segue-se uma limpeza facial hidratante, com o corpo envolto numa espécie de papel vegetal, e depois de um duche tomado no interior da sala o tratamento termina com uma massagem de hidratação com creme D-AGE.





Além da Comfort Zone, o spa do Next utiliza produtos da Aromatherapy Associates nos tratamentos, que podem incluir desintoxicações com lama e água termal e a massagens tranquilizantes com pincéis. O nome Refresh dialoga com os restantes espaços deste hotel de quatro estrelas pensado para nómadas digitais, amantes da tecnologia e viajantes práticos, que não abdiquem do conforto nem da produtividade criativa. A aposta é, por isso, na tecnologia e na desmaterialização da experiência.

Desde os quiosques de self-check-in e check-out às máquinas arcade sem moedas, passando por tomadas USB a cada canto e por música de dança a soar no corredor, tudo foi pensado para ser descontraído, funcional e “instagramável”. Ao spa, aberto a não hóspedes, juntam-se 130 quartos e suítes open space, um bar “grab&go” 24h aberto, ginásio, duas piscinas exteriores (uma no 11.º piso com música debaixo de água), o Recharge Bar & Restaurante e o Cloud Bar, com DJ e vista sobre a baía.

