Lux Housing Século XXI: conforto pensado ao detalhe, no centro da Braga

O Lux Housing Século XXI é um novo alojamento no centro da cidade com o conforto de um hotel de cinco estrelas e a independência e funcionalidade de um apartamento. Para uma visita mais ou menos longa, em lazer ou trabalho.

De frente para o Largo da Senhora-A-Branca, no prolongamento da Avenida Central de Braga, salta à vista a fachada azul-real do Lux Housing Século XXI. O alojamento local resultou da reabilitação de um edifício que alberga agora oito apartamentos de luxo, totalmente equipados e pensados tanto para turistas que venham conhecer a cidade durante alguns dias como para executivos em visita de negócios.

O projeto marca a entrada do grupo Socicorreia no segmento do turismo e da hotelaria, uma “evolução natural”, diz Custódio Correia, fundador e CEO do grupo, que conta mais de 20 anos de experiência no ramo da construção civil e promoção imobiliária.





“A ideia era criar um produto distinto, de segmento premium, que permite estar de férias ou estar a trabalhar. E mostrar que é possível ter apartamentos de luxo para alugar e com o mesmo conforto que um hotel de cinco estrelas”, descreve o empresário. “Nasci no meio dos tijolos e do cimento, sou filho de empreiteiro, e se há coisa que gosto de fazer é construir. Gosto de chegar aos prédios e idealizar cada divisão.” Daí que toda a reabilitação do prédio tenha o seu cunho, a começar pela cor chamativa da fachada, o corredor abobadado à entrada ou a escolha dos eletrodomésticos.





O Lux Housing é composto por sete apartamentos de tipologia T1 e um de tipologia T2 duplex, equipados com kitchenette em open space. O apartamento A, no rés do chão, tem ainda um pequeno jardim privativo, com churrasqueira. Todos aliam funcionalidade e conforto, sendo que a decoração, apesar de ter uma identidade comum, não se repete em nenhum deles. Uma paleta de cores sóbria, animada por papel de parede texturado e pinturas de autor específicas para cada espaço compõem um ambiente sereno e moderno.

Custódio Correia quis acentuar a exclusividade e, em parceria com fornecedores locais, criou uma linha própria de mobiliário, como as torneiras, desenhadas de propósito para o alojamento. O projeto acabou por motivar a criação de uma nova empresa no grupo, direcionada para o design de interiores, e também por isso, o Lux Housing veste a pele de cartão de visita do portfólio Socicorreia.

Apesar da autonomia inerente a este tipo de alojamento – até o check-in é feito de forma independente, através de códigos de acesso enviados ao hóspede após a reserva -, existe um conjunto de serviços complementares disponibilizados a pedido, como limpeza diária, pequeno-almoço, lavandaria, transfers, aluguer de viaturas e organização de visitas na região.

Quem preferir ficar por sua conta, não precisa de ir longe para se abastecer do essencial. O Lux Housing goza de uma localização central, a dois passos de supermercados, restaurantes, lojas e bares. Abrindo a janela de um dos apartamentos voltados para o largo, não só se ouve o bulício da cidade, até aí abafado, como se sente o cheiro a pão quente que enche a rua, saído da padaria Primorosa, na porta ao lado.