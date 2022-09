Inspiração industrial com mar à vista em Porto Covo

A um passo da praia, o Porto Covo Praia Hotel & Spa tem restaurante aberto ao público em geral, lounge bar e piscina.



A praia de Porto Covo, em Sines, viu nascer recentemente um hotel de quatro estrelas, localizado em frente à Praia do Espingardeiro e a curtíssima distância da Praia Grande. Com um estilo arquitetónico “industrial rústico”, o Porto Covo Praia Hotel & Spa tem 95 quartos e suítes, piscina exterior e piscina interior com jacuzzi.

Próxima do centro, a unidade hoteleira é constituída por um restaurante, um lounge bar na entrada, um bar na piscina com esplanada, spa, ginásio, zona infantil e espaços para eventos empresariais, reuniões de trabalho, convenções ou festas, com capacidade para grupos numerosos. Aberto ao público em geral, o restaurante Slow Sea serve pratos alentejanos e de outras regiões portuguesas, confecionados pelo chef Bruno Mendes.

Uma noite num quarto duplo, com vista para a piscina, em época baixa, custa 124 euros. Em época alta esse valor aumenta para 249 euros. Os quartos com vista para o mar têm preços mais elevados. O hotel possui ainda quartos para pessoas com mobilidade reduzida.

As suítes do Porto Covo Praia Hotel & Spa ocupam o primeiro piso e têm uma área superior aos restantes quartos. A sala de estar tem um sofá-cama e o quarto tem uma cama de casal extra grande e a particularidade de ostentar uma banheira com vista para o mar. Em época alta, o valor da estadia na suíte master ascende aos 790 euros por noite. A estada no hotel inclui pequeno-almoço.

O Porto Covo Praia Hotel & Spa resulta de um projeto familiar e representa um investimento de 10 milhões de euros. Francisco Loureiro, diretor geral, acredita que esta unidade hoteleira do litoral alentejano vai corresponder às expectativas de turistas nacionais e estrangeiros, que procuram a região pelas suas características distintivas.

“A pouco mais de hora e meia de distância de Lisboa, a partir do nosso hotel, é possível descobrir as belezas desta vasta região alentejana, onde a calma, a tranquilidade, a hospitalidade das suas gentes e as belezas naturais são uma constante”, afirma Francisco Loureiro, gestor hoteleiro com mais de 20 anos de experiência.