Independente Bica: um hotel com minimalismo asiático e alma portuguesa

Propondo-se redefinir a hospitalidade convencional, o grupo Independente abriu na Bica, em Lisboa, o seu primeiro hotel, combinando o minimalismo asiático com o caloroso acolhimento português. O restaurante Bica-San está aberto aos passantes, também ao pequeno-almoço.

As dimensões relativamente pequenas dos quartos desta pensão com mais de 170 anos no bairro da Bica assentaram que nem uma luva ao conceito do Independente Lisboa-Bica, um dos dois novos hotéis do grupo Independente. Criado há mais de uma década pelos irmãos D’Eça Leal, à boleia das experiências de viagem com as quais amadureceram, o grupo foi apostando sobretudo em hostels – em Lisboa e no Grande Porto, onde tem o The House of Sandeman -, até decidir entrar no patamar dos hotéis, na capital e na concorrida Comporta.

Os hóspedes são recebidos num espaço amplo, onde a receção se funde com a cafetaria e a cozinha aberta do restaurante Bica-San (“gajo da Bica”, em tradução livre), liderado pelo chef Bruno Antunes. Tendo herdado do chef Nuno Mendes as técnicas de cozinha asiática, propõe um menu de petiscos portugueses inspirados no intercâmbio mercantil com o Japão. Dashi, soja, arroz e alimentos perfumados são presença assídua nos pratos, como o yakitori de frango piri-piri, a patanisca-miaki de bacalhau ou o arroz com grelos de nabo e berbigão.

Os 39 quartos, que nas palavras de Duarte D’Eça Leal proporcionam um “luxo acessível”, distribuem-se pelos segundo, terceiro e quarto pisos e mostram como foi possível explorar as dimensões originais da pensão à luz de um minimalismo funcional, tão característico do povo japonês. Tanto a cama rebaixada que serve de sofá em frente à smartTV como o móvel aberto, que permite guardar o calçado e a roupa, foram produzidos em madeira de bétula sustentável. Já o mini-bar Smeg tem petiscos nipónicos e de marcas nacionais. E há outros pormenores de valor, como os kimono em substituição dos tradicionais roupões.

Nos dois pisos superiores, o hotel transforma-se discretamente no Mateus Hotel, “o primeiro hotel dentro de um hotel no Mundo”, nas palavras dos irmãos D’Eça Leal. A parceria com a Sogrape, casa-mãe da Mateus Rosé há mais de 80 anos, ganha forma numa penthouse de 160 metros quadrados e em 13 quartos semelhantes aos demais, cuja decoração marca a diferença, contando a história da marca através de ilustrações de campanhas publicitárias.

Todas as acomodações têm miniaturas de Mateus Rosé no mini-bar e os quartos Friends & Family conseguem alojar até seis hóspedes. Já no patamar que leva à penthouse funciona o Bar das Escadas, pronto a servir cocktails clássicos e de assinatura. Equipado com uma cozinha aberta, sala de jantar e dois quartos, o apartamento pode ser reservado sob vários formatos, mais ou menos privados, sempre com uma vertente gastronómica. À terça-feira, a penthouse abre-se ao público com leituras de poesia e comédia, entre outros eventos.