Hilton Vilamoura: aos 16 anos, um cinco estrelas revitalizado

Década e meia depois do Hilton Vilamoura se ter tornado na estreia deste grupo em Portugal, o cinco estrelas está a renovar-se, pelos quartos, apartamentos e refugados. Sinónimo de descanso entre cascatas, piscinas, spa e campos de golfe.

Em 2007, quando abriu portas, tornou-se não só no primeiro hotel do grupo a abrir em território Portugal, como no primeiro resort Hilton ao nível europeu. Além disso, o seu spa é o maior que existe em Portugal Continental. Mas mesmo com os seus 16 anos, o HILTON VILAMOURA AS CASCATAS GOLF & RESORT SPA continua a mostrar sinais de vitalidade, com o atual processo de renovação onde se inserem quartos e restauração.

Pelos 176 quartos e apartamentos T1 e T2 do cinco estrelas algarvio (estes últimos equipados com cozinha, zona de refeição e de estar, sem esquecer varandas), aposta-se em maior luminosidade e tonalidades como azuis e cremes, que o imaginário associa à dupla areal-mar, tão inconfundível na identidade algarvia. As vistas fazem-se ora sobre Vilamoura, ora sobre os campos de golfe, ora para o conjunto de piscinas exteriores, ladeadas de espreguiçadeiras, palmeiras, zona de bar e estruturas em forma de rochedos por onde caem cascatas – detalhe que veio ajudar a batizar o hotel.

“É um hotel multifacetado”, explica João Rosado, diretor comercial do hotel, que preserva ainda hoje os traços arquitetónicos de inspiração mourisca. Ao longo dos cinco hectares deste terreno, há espaço para cinco campos de golfe, “um segmento importante” para o hotel; as três piscinas exteriores para adultos e uma quarta para crianças, situada no espaço lúdico Kids Club; ginásio aberto 24 horas por dia; um piso inteiro de salas de conferências, o restaurante Moscada, onde se servem pequenos-almoços, com área de cafetaria reforçada, e o intimista Rubi Bar, para bebidas e petiscos, virado para a zona de piscinas.

Quando a fome aperta, todos os caminhos vão dar ao CILANTRO, o restaurante liderado pelo chef André Simões, inspirado em algumas cozinhas do mundo, sem perder o fio condutor, que é a visão mediterrânica. Nas entradas, destaque para a burratina italiana com salada de rúcula, amêndoa torrada e compota de abóbora (nove euros); o camarão piri-piri com cogumelos selvagens (14,5 euros); ou o magret de pato fumado com salada de espargos, frutos vermelhos, pêssego, agrião e parmesão (13,5 euros). No peixe na grelha, aposta-se no atum, salmão, camarão-tigre e na espetada de camarão e tamboril com bacon; e há ainda a secção de risotos da casa – quatro variedades, uma destas vegetariana (16,5 euros). Nas sugestões mais tradicionais, a cataplana algarvia é uma das especialidades: uma junta peixe, marisco e xerém de coentros (26,5 euros), a outra tem polvo, camarão, bacalhau e batata-doce assada (25,5 euros). Sugestões que emparelham com as mais de quatro dezenas de referências vínicas, algumas destas algarvias.

Se a ideia é relaxar, o 7 SPA é o destino certo. Foi, durante muitos anos, o spa português de maior dimensão, e agora mantém-se como o maior, mas em território continental. Pelas várias zonas e salas, há circuito aquático com quatro piscinas interiores, sauna, banho turco, jardim de relaxamento, duches sensoriais, sem esquecer os tratamentos e massagens a seco e com água.

Mais de década e meia depois, João Rosado não duvida: “Um dos segredos do nosso sucesso é termos 80% da equipa desde a abertura do hotel”, explica o diretor comercial. O cinco estrelas está envolto de natureza, mas quem quiser, pode chegar à Marina de Vilamoura e à Praia da Falésia em poucos minutos, com os transfers gratuitos que o Hilton Vilamoura oferece, todos os dias. No referido areal, os hóspedes têm direito a espreguiçadeiras e colmos gratuitos, junto ao Al.Mar Tapas by The Sea, café e restaurante que pertence ao hotel.