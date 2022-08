Há um hotel português entre os 25 melhores do mundo, segundo o TripAdvisor

O hotel botânico Quinta dos Jardins do Lago, no Funchal, Madeira, é um dos 25 hotéis de todo o mundo a integrar a lista de vencedores do Best of the Best Traveler’s Choice 2022.

Trata-se de uma seleção de resorts familiares e hotéis de charme e boutique que conquistaram os utilizadores da plataforma TripAdvisor. O ranking é elaborado a partir das estadias que obtiveram a melhor classificação em todo o mundo.

O hotel botânico de luxo Quinta dos Jardins do Lago, no Funchal, conquistou a 17ª posição, e é o único alojamento português a entrar na lista. “Tão próximo da perfeição como se poderia razoavelmente esperar: qualidade e atenção aos detalhes; serviço amigável, silenciosamente eficiente, mas não intrusivo; belos jardins e uma piscina encantadora”, pode ler-se sobre o hotel, que já em anos anteriores tinha sido distinguido pelos utilizadores do TripAdvisor.

O alojamento está instalado numa quinta do século XVIII nas colinas verdes próximas da cidade do Funchal, tem 31 quartos duplos, 4 suítes júnior e 5 suítes premier, todos virados a sul para os jardins e para o azul do Atlântico.

Segundo informação do site, chegou a ser residência de famílias francesas e inglesas bem conhecidas e durante as guerras napoleónicas foi a residência oficial do general Beresford, comandante das forças inglesas que ocupavam a ilha.

Em primeiro lugar no Best of the Best Traveler’s Choice 2022 ficou o Tulemar Bungalows & Villas, na Costa Rica, eleito o melhor hotel do mundo.