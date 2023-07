G.A. Palace Hotel, uma villa italiana para saborear a dolce vita no Porto

Um palacete em ruínas no centro da cidade transformou-se numa villa italiana com toque tropical. O G.A. Palace Hotel é um convite ao descanso entre palmeiras e ciprestes, e uma cozinha que junta o melhor de Itália e Portugal.

Após dar a volta ao mundo à procura de um lugar para abrir o seu próximo projeto hoteleiro, António Tramontano rendeu-se aos encantos do Porto, e de um palacete devoluto na zona da Batalha, agora transformado num cinco estrelas, que abre portas a 1 de agosto.

A cidade que o napolitano encontrou em 2015 era muito diferente da que conhecia da década de 1990, quando começou a vir a Portugal em negócios ligados à moda, e o prédio do século XIX conquistou-o ainda antes de lhe reconhecer o potencial para um hotel de luxo. “Fazemos dele a nossa casa”, lembra-se de dizer ao sócio e amigo Genaro Balzano.





O que se encontra hoje ao entrar no G.A. Palace Hotel – o nome junta as iniciais dos dois investidores – não está muito longe de ser a casa de António. Afinal, foi ele quem idealizou ao detalhe cada espaço do hotel, pensado como um cruzamento entre villa italiana e oásis tropical no meio da cidade. O jardim nas traseiras é exemplo maior dessa fusão: conjuga ciprestes e palmeiras, num piscar de olhos à Toscana e aos destinos paradisíacos, e uma piscina azul turquesa, que “lembra o mar de Capri”. Em conjunto, “transmitem a ideia de descanso”, comenta António. Além de ser aquecida, a piscina tem uma parte coberta, separada da exterior através de uma porta em vidro que abre e fecha consoante as condições climatéricas, permitindo nadar durante todo o ano. No interior, o spa Essence conta ainda com sauna e banho turco, além de tratamentos e massagens à disposição dos hóspedes.





O jardim integra ainda a esplanada do restaurante Acqua, onde o chef Vítor Santos, em colaboração com o chef italiano Matteo Rodolico, assina uma carta assente no receituário tradicional de Itália, mas que também dá espaço a alguns pratos da cozinha portuguesa, como o bacalhau com cebolada, ou um tributo ao leitão da Bairrada. Na verdade, o fiel amigo também é produto estrela na cozinha napolitana – “É o que comemos no dia 24 de dezembro”, informa António -, e aqui protagoniza o arancini de bacalhau com mozarela, vinagrete e maionese de choco, ao lado de clássicos como o delicioso linguine cacio e pepe, entre outras massas e risotos feitos como na “cozinha da la nonna”, define o chef Vítor.





O restauro e a decoração do hotel – ao palacete juntaram-se mais dois prédios contíguos, que abrigam um total 65 quartos amplos e luminosos – também combinou contributos de ambos os países, essencialmente materiais italianos com o saber fazer português; e pontualmente o inverso: o mobiliário foi desenhado por António e produzido cá; o grande candelabro sobre a escadaria principal foi feito à mão por um artesão italiano; o mármore das casas de banho veio de Estremoz, mas a cerâmica das varandas é de Itália, assim como os tecidos das poltronas e cortinas. Tudo escolhido a dedo para criar espaços elegantes e confortáveis, que estando mergulhados no alvoroço citadino, conseguem mantê-lo à distância, abrindo caminho a saborear a dolce vita.