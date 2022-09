AP Eva Senses Hotel, o clássico farense junto à Ria Formosa

Com mais de cinco décadas, tornando-o num dos primeiros quatro estrelas algarvios, o AP Eva Senses Hotel soma centena e meia de quartos, três restaurantes, rooftop com piscina e vizinhança privilegiada: a marina de Faro e a Ria Formosa.

Quando nasceu, nos anos 1960, tornou-se num dos primeiros hotéis quatro estrelas do território algarvio. Ainda que o legado e o peso histórico sejam motivos de orgulho, do alto dos seus 56 anos, o AP Eva Senses Hotel tem atravessado as décadas em constante reformulação, da renovação dos espaços ao alargamento de serviços.

A localização central, próximo das estações ferroviária e rodoviária, são uma das mais-valias do hotel – parte do leque do grupo AP Hotels & Resorts, que detém outras cinco unidades espalhadas pelo Algarve -, mas também a sua vizinhança privilegiada, como a Ria Formosa, a marina de Faro e as suas esplanadas, o Jardim Manuel Bivar e os locais de interesse no centro histórico, da Sé à Igreja de São Francisco e ao Museu Municipal de Faro, o primeiro a nascer neste distrito.

Nos 134 quartos e suites espalhados por quatro pisos (a partir dos 120 euros, em época baixa), onde cabem de uma a quatro pessoas, e a grande maioria com varanda generosa, a vista faz-se ora para a marina, ora para a cidade. Nos corredores, presta-se homenagem a Faro com fotografias alusivas à pesca e ao património local. O mesmo que se avista do terraço com uma longa piscina exterior, acompanhada de um bar e de fins de tarde ao sábado e domingo que contam com sessões de DJ e concertos ao vivo, abertos a todos.

O restante tempo livre pode ser passado noutros espaços do hotel, como o ginásio e as zonas de cabeleireiro e barbeiro, esta última onde ainda se mantém a cadeira original de várias décadas. Mas também os três espaços de restauração, para saciar diferentes palatos: o Adão, focado no mundo do poké e dos cocktails, com esplanada virada para a doca; a steakhouse Market, ideal para os amantes de carne; e o Harune, no quinto piso, onde também se servem pequenos-almoços. Aqui, com esplanada e vista desafogada para a ria e para a cidade, serve-se uma mistura das cozinhas mediterrânica e internacional pelas mãos do chef Alberto Carvalho. É neste último espaço que também funciona uma das recentes apostas, a experiência Sala do Chef, que permite comer numa sala privada e intimista, de frente para a cozinha.

Os vinhos também fazem parte do dia-a-dia deste quatro estrelas, que mantém uma parceria com a Quinta de São Sebastião, em Arruda dos Vinhos, que produz vinhos exclusivos para esta casa. Podem provar-se pelos espaços de restauração e comprar-se, mas não só. Numa visita prolongada que chegue às quatro noites, por exemplo, oferece-se uma garrafa como presente de boas-vindas.