Neste inverno, o Pestana Porto Santo mantém-se aberto com meia-pensão

Acordar com vista para o mar vai ser possível este ano no hotel Pestana Porto Santo, que se manterá aberto no inverno em regime de meia-pensão.

A temporada deste ano traz boas notícias aos hóspedes que procuram os hotéis Pestana. O PESTANA PORTO SANTO, que costuma funcionar em regime de tudo-incluído durante o verão, manter-se-á aberto este inverno, com regime de meia-pensão (ou seja, incluindo uma refeição além do pequeno-almoço buffet) a partir do dia 1 de novembro. Este hotel de cinco estrelas, localizado em cima da praia, tem 198 quartos e 130 suítes e está equipado com duas piscinas exteriores e uma interior; spa com sauna, jacúzi e banho turco e salas de tratamento; ginásio; salão de snooker e ténis de mesa; campo de paddle e jogos; clube infantil; loja; e vários restaurantes e bares.

Suspenso no início da pandemia, o tratamento de areias quentes do PORTO SANTO HOTEL E SPA ainda não tem data de retoma, mas vale a pena tomar nota desta mais-valia, sobretudo para quem tem problemas de pele e ossos. O processo consiste em cobrir a pessoa com areia quente (a cerca de 42 graus) até ao pescoço, dentro de uma banheira de areia, e repousar imóvel durante meia-hora. Em contacto com o suor do corpo, as partículas de areia dissolvem-se, permitindo que o cálcio, o magnésio e o estrôncio (anti-inflamatório natural) que a compõem penetrem na pele. Os tratamentos ajudam a amenizar problemas ligados ao reumatismo e respetivas dores, e são adequados, por exemplo, a quem tem dores em membros amputados. Medicamente prescritos, são recomendados ao longo de 14 sessões (duas por dia). Durante e após a sessão, há que manter a pessoa bem hidratada. O segredo destes tratamentos reside no facto de ser uma areia carbonatada biogénica – composta por bioclastos de algas vermelhas – com propriedades físicas, químicas e térmicas. Até o spa retomar esta oferta, basta ir à praia e cobrir a zona dorida com areia, ou até nadar no mar, pois a água, rica em iodo, é também utilizada em sessões de talassoterapia, mais uma vez a provar que esta praia é um spa ao ar livre.

