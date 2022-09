Dormir num cubo de cortiça com vista para o Douro e rodeado por vinhas

Em setembro e até ao final de outubro é possível pernoitar de forma sustentável nas vinhas da Quinta do Pôpa, em Adorigo, Tabuaço, com o Ecocubo.

O projeto criado pela startup incubada na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, anteriormente já instalado no Gerês e Cabeceiras de Basto, oferece agora a oportunidade fazer turismo de modo sustentável no Douro, numa vinha com 90 anos, através de um cubo desmontável, construído apenas com materiais ecológicos: madeira e cortiça.

Segundo António Fernandes, fundador da Ecocubo, a ideia pretende promover “experiências únicas de imersão sustentável na natureza e em locais inesperados” sem impactar de forma negativa o meio ambiente, além de “promover os destinos do interior do país, longe dos locais tradicionais”.

A experiência para duas pessoas fica por 150 euros/noite e inclui não só o pequeno-almoço e uma visita pelo local com direito a prova de vinhos como também uma garrafa de Pôpa UnOaked, o vinho produzido na quinta.