Domes Lake Algarve: tranquilidade com vista para um lago, em Vilamoura

Um lago e o sossego inesperado de Vilamoura é a proposta do Domes Lake Algarve, numa viagem ao interior de um luxo destacado no guia “Condé Nast Johansens”. Não faltam restaurantes e bares poliglotas.

A surpresa dá-se quando se chega ao quarto e se percebe o alcance de um lugar que só se vê estando ali, de pé numa varanda simples com as cortinas remexidas pela brisa. Estende-se aos nossos pés o lago que dá nome ao lugar, uma mancha de água antes da água maior que é o Atlântico, numa moldura verde perfeita que deixa despontar, ali ao lado, os cumes dos veleiros estacionados na marina.

O Domes Lake Algarve é a versão revista de The Lake Spa, construído em 2005, que a grega Domes Resorts revitalizou em parceria com a espanhola Hotel Investment Partners porque tudo isto foi uma paixão: a arquitetura algarvia sem torres impessoais, a porta para a praia da Falésia, enfim, o conceito que o grupo desenvolve na Grécia de origem. E a vantagem de ter ali um resort de qualidade que “parece um palácio português” apenas a precisar de um novo fôlego.

“Tem uma alma muito particular”, confessa Jerry Diamantatos, area manager do resort algarvio, que não sabe se se encantou mais com a gastronomia se com as pessoas do Algarve. Depois de uma pequena intervenção na decoração, em 2022, a Domes investiu este ano na renovação de áreas comuns como o gigante lobby e os restaurantes, a cargo do arquiteto portuense Nuno Rodrigues. Vale a pena referir o Topos (“lugar” em grego), restaurante que funde as cozinhas grega e portuguesa num nível de excelência saído das mãos do chefe Vítor Moreira – que estende a arte ao apoio de praia Sora Beach.

O restaurante Gustatio (buffet português com notas internacionais) e o Makris, sobre o lago, completam com o bar Apricus a oferta gastronómica num quadro de sossego, com vista para uma das três piscinas (uma aquecida, outra com praia de areia), para repousar de um dia de mar, atividades variadas ou tratamento no Soma Spa. É o lado tranquilo de Vilamoura, que integra o guia “Condé Nast Johansens” 2023 como um dos melhores hotéis da Europa e Mediterrâneo.