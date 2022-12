Descansar num bosque encantado, no Cantinho d’Azenha, em Ponte de Lima

Duas pequenas casas em pedra e uma caravana, equipadas com todos os confortos, são as sugestões de um projeto que nasceu a partir de um par de moinhos. Aqui, os animais de estimação também são bem-vindos.

Em Santa Maria de Rebordões, a três quilómetros do centro de Ponte de Lima, em pleno Alto Minho, há um “bosque encantado”, como lhe chamam os hóspedes. Trata-se do Cantinho d’Azenha, uma propriedade pejada de castanheiros e rodeada pelo rio Trovela, onde se pernoita em antigos moinhos e numa caravana.

O negócio foi pensado pelo limiano João Pimenta, que desejou, há uns anos, criar um projeto de turismo, tendo como ponto de partida as estruturas de moagem num terreno que pertencia à família. Os moinhos foram recuperados, tendo-se conservado as características centenárias e transformados no Cantinho d’Moinho, uma pequena casa em pedra com capacidade para acolher seis pessoas. A segunda habitação chama-se Cantinho d’Zenha e acolhe quatro pessoas, em dois quartos. O d’Moinho apresenta uma generosa cozinha equipada, sala de estar e de jantar, e três quartos. Já o d’Zenha, mais pequeno, tem uma kitchenette com placa elétrica, frigorífico, micro-ondas e chaleira, e os referidos dois quartos. Em ambas as casas, as lareiras ajudam a combater o frio que se começa a fazer sentir, mas todos os alojamentos são equipados com ar condicionado para um maior conforto.





A Van da Azenha replica uma caravana e é o alojamento mais intimista dos três, com capacidade apenas para duas pessoas. Tem casa de banho, e uma exígua cozinha equipada com placa, micro-ondas, torradeira, chaleira e máquina de café. Todos os alojamentos recebem animais de estimação, que podem percorrer a propriedade. Há também duas piscinas – uma para adultos e outra para crianças -, uma pequena praia fluvial e uma levada de água (onde se encontra o “jacuzzi natural”), uma vinha velha, redes de descanso, bicicletas, mesa de pingue-pongue e rede de voleibol.

O Alto Minho está presente no interior dos alojamentos, que foram decorados com artesanato da região, e num cabaz de produtos locais, oferecido aquando da chegada dos hóspedes.