De uma antiga fábrica de velas surgiu o Pestana Douro Riverside, em Gondomar

Um resort urbano surgiu junto ao Rio Douro, em Valbom, apto para receber famílias e eventos empresariais. O Pestana Douro Riverside, situado a dois passos do Porto, apresenta uma silhueta que faz lembrar um navio de cruzeiro atracado na margem.

Mais do que bonitos artefactos decorativos, os antigos frascos de perfume em exposição no lobby do Pestana Douro Riverside conservam a memória daquele lugar, onde funcionou uma fábrica de velas e sabonetes aromáticos, construída em 1888, e em funcionamento até finais do século XX. Fez-se questão de expor os frascos encontrados na fábrica, assim como dar a conhecer livros sobre botânica e destacar a histórica chaminé em tijolo, que se ergue no interior do alojamento, cuja decoração gira em torno do universo vegetal.

David Sinclair assinou o projeto de arquitetura e Jaime Morais pensou o design de interiores deste recente quatro estrelas do grupo Pestana, que se encontra junto ao rio, em Valbom, Gondomar, e apenas a quatro quilómetros do centro do Porto.

O Pestana Douro Riverside distingue-se dos restantes alojamentos que têm aberto no Grande Porto graças ao ambiente fresco e descontraído que caracteriza um resort de férias, e ali se sente dentro e fora de portas. Não só a sua silhueta faz lembrar um navio de cruzeiro atracado na margem do rio, como o resort apresenta diversas áreas para ajudar os hóspedes a passar o tempo. Ao terraço, onde se encontra a piscina infinita e um bar de apoio, junta-se uma sala de jogos semicoberta com bilhar e matraquilhos, o Magic Spa, com uma piscina interior e aquecida, e salas de massagens, um ginásio, o restaurante Aroma, dedicado aos grelhados, e o bar The Great Daisy, com um ambiente que remete o glamour da década de 1920, e onde se serve cocktails e snacks. A partir de meados de outubro, tanto o bar como o restaurante vão começar a receber animação às sextas e aos sábados, ao final do dia. Tanto poderá haver música dada por um DJ ou uma banda, como performances.

Para os mais pequenos, a animação faz-se durante as férias escolares. E foi precisamente a pensar no segmento das famílias que se criaram dois quartos comunicantes, num total de 165, divididos nas tipologias superior, deluxe, river view, grand river view, junior suite e suite. Mais uma vez, há detalhes que ajudam a contar a história do espaço. Neste caso, flores como o jasmim, a rosa ou o lírio, nomeiam cada um dos oito pisos.

Embora seja percetível a forte inclinação para o segmento familiar, o hotel também recebe empresas e eventos, no Centro de Congressos do Pestana Douro Riverside, no rés-do-chão. Contam-se cinco salas com vista para o rio Douro, e três salas interiores, além do foyer e das áreas exteriores, com uma paisagem onde cabe o rio e as pontes que o cruzam.