Conforto, elegância e História no recém-premiado Corpo Santo Hotel

Junto à histórica muralha fernandina, as noites no Corpo Santo Hotel fazem-se da junção entre tradição e modernidade, com vistas pombalinas. Cinco anos depois de abrir no Cais do Sodré, este cinco estrelas tem um spa recente e um novo prémio no currículo.

Abriu há meia década no Cais do Sodré, mas há novas razões para celebrar no cinco estrelas do Largo do Corpo Santo, que venceu recentemente o prémio Luxury Cultural Hotel na gala de 2022 dos World Luxury Hotel Awards, que distingue anualmente a hotelaria de luxo mundial. No Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, alia-se o conforto à elegância, juntando pedaços de História, como acontece com a muralha fernandina do século XIV, considerada Monumento Nacional, e um dos achados arqueológicos do núcleo museológico no piso -1.

Em cada um dos cinco pisos que alojam os mais de setenta quartos e suites, há um papel de parede alusivo à era dos Descobrimentos e um cheiro específico. No mais elevado, foca-se em Lisboa e numa fragrância fresca e silvestre, a lembrar os manjericos. É aqui que está a Suite Prestige, a maior de todas, com 65 metros quadrados numas águas-furtadas, e zonas de quarto duplo, sala com sofá, duas televisões, duas casas de banho e quatro janelas das quais se avista a Lisboa pombalina em redor e o Cristo Rei, que espreita entre os edifícios vizinhos.

A ampla cama (com possibilidade de acrescentar uma terceira, para uma criança), os cadeirões almofadados, as madeiras escuras dos armários e os painéis de azulejaria antiga ajudam a equilibrar tradição e modernidade, sem escapar a atenção ao detalhe. Pela suite, há bonitos terrários (que substituem as plantas, aqui e em todos os quartos), quadros com espécies botânicas, malas de viagens antigas, cerâmicas decorativas e livros sobre temas variados, para ocupar os tempos livres: das viagens à pintura de Dalí, à moda e aos automóveis clássicos.

No cinco estrelas alfacinha, há outras novidades para conhecer, por outros dias. No ano passado, o hotel criou a zona de spa, com sauna, banho turco, halo terapia e duche sensações, além da sala de massagens, que cada hóspede pode usufruir gratuitamente durante vinte minutos. A cozinha do restaurante Porter (em renovação, mas servido agora à mesa da zona de bar) e os cocktails do 146 Bar são outros bons motivos de visita.