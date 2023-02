Conforto e centralidade marcam novo Eurostars Lisboa Baixa, na Rua da Prata

O novo hotel de quatro estrelas Eurostars Lisboa Baixa presta homenagem à cidade pombalina e ao Elétrico 25 com uma decoração em tons de dourado e azul. A calçada branca esconde, por sua vez, as ruínas romanas da Rua da Prata.

Descobertas no subsolo da Baixa em 1771, na sequência do grande terramoto de 1755, as ruínas romanas da Rua da Prata são consideradas um dos mais valiosos testemunhos da herança arquitetónica romana. Escondidas debaixo dos paralelos da calçada portuguesa, são visitáveis publicamente apenas duas vezes por ano, sendo mantidas submersas por razões de conservação e segurança. Foi por cima desse chão que abriu, há menos de um mês, o novo Eurostars Lisboa Baixa.

Este hotel boutique é o nono da Eurostars Hotel Company em Lisboa e mais um passo na expansão do grupo espanhol Hotusa em Portugal, onde já opera 24 hotéis de várias marcas. “É um quatro estrelas, mas nós tratamo-lo como se fosse de cinco”, afirma sorridente a responsável Maria José Andrade, enquanto mostra cada recanto do hotel à “Evasões”. E há, de facto, pormenores que o confirmam, como haver salmão fumado no buffet de pequeno-almoço e máquina de café nos quartos.

Dos 57, apenas dois são suítes e um está preparado para receber clientes com mobilidade reduzida. A decoração em linhas mais clássicas, mas leves, denota ter sido inspirada na cor amarela do Elétrico 25 (que passa na Rua da Prata) e remete para uma certa Lisboa barroca, marcada pelos tons dourados dos candeeiros de parede e na utilização de padrões de azulejos, tanto no quarto como nos chuveiros. Já o bluetooth nos quartos permite ouvir música a partir de qualquer dispositivo.

Circular pelos corredores é o equivalente a calcorrear as ruas da baixa pombalina, mas de forma insonorizada, pisando uma alcatifa que mimetiza o desenho azul e branco da rua. No piso térreo do Eurostars Lisboa Baixa, a homenagem à cidade continua no Petiscos do Prata, restaurante que deverá abrir no início de março com entrada independente na esquina com a Rua da Vitória. A cozinha será liderada por um chef lisboeta e apostará numa fusão de petiscos portugueses com tapas.

Segundo a comunicação do hotel, entre os petiscos do menu deverão constar os tradicionais pastéis de bacalhau e alheira de mirandela, por exemplo. O menu será devidamente adaptado à época, “oferecendo produtos locais” como o peixe do mercado “e sugestões do dia”. O cartão de visita para os clientes exteriores será um balcão de bar/cafetaria. De resto, a pensar nos hóspedes que mesmo em lazer não abdicam de manter a forma física, o hotel dispõe também de um pequeno ginásio.