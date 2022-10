Charme e um SPA marítimo na costa minhota

Um negócio familiar com 87 anos foi evoluindo, mantendo o caráter de poiso seguro de veraneio. O Hotel Meira, em Vila Praia de Âncora, atualizou-se e, além dos seus 52 quartos, conta agora com um spa com tratamentos para peregrinos e todos os que os quiserem experimentar.

Começou como um restaurante cuja fama chegava longe, na praça principal de Vila Praia de Âncora, e que chegava a servir 400 refeições por dia. O nome da cozinheira – Felisbela Meira, a D. Belinha – ainda hoje é pronunciado com reverência. Partiu aos 93 anos, em 2005, e ficou conhecida como uma das maiores cozinheiras do Minho.

Foram Felisbela e o marido, Simão, quem fundou a Pensão Meira que se tornou no hotel de quatro estrelas dos dias de hoje, não muito longe da casa inicial, gerido pela quarta geração da família.

Ao longo dos anos, o Hotel Meira tornou-se uma presença segura no centro da vila de veraneio; até, nos últimos anos, ter dado alguns passos de modernização – o espaço interior foi renovado e a decoração atualizada, sem perder alguns traços de caráter como a escadaria em madeira original. Pela mão do filho do casal Meira, Jorge – que, após a morte do pai, assumiu a gestão do negócio – tornou-se um hotel “pet friendly”.

Recentemente, decidiu apostar num serviço para os hóspedes, entre eles famílias e veraneantes, e ainda muitos peregrinos do Caminho de Santiago da Costa. O novo spa do Hotel Meira foi criado num recanto do charmoso edifício que alberga 52 quartos e uma piscina nas traseiras. Tanto o spa como a piscina exterior, o restaurante e o bar (com uma carta de snacks para a hora de almoço e das 18 às 22 horas) são abertos a a não hóspedes.

O Meira Spa tem um cardápio de tratamentos com aromas marítimos, com produtos da marca irlandesa Voya (pertencente a outra empresa familiar), feitos com algas colhidas à mão e outros ingredientes botânicos. A novidade surgiu na gestão de Paula e Emanuel Meira, neta e bisneto do casal fundador do hotel, que cumpriu este ano 87 anos.





“Estamos no Caminho Português da Costa e passam por aqui muitas pessoas, que nos perguntavam se tínhamos serviço de masagens. Começou a fazer sentido ter este espaço, não só para os peregrinos, mas para todos os clientes”, refere Flávia Arieira, responsável pelo marketing.

Assim, está disponível uma massagem de corpo inteiro “Voyager journey” (80 minutos, 79 euros), para alívio de dores; aalém de massagens de costas, pernas e pés no lote dos tratamentos localizados (35 euros). Mas há mais para experimentar, como vários tratamentos faciais, de envolvimento com tiras de algas, esfoliações, uma massagem pré-mamã (95 euros) e um ritual de banho com algas marinhas (49 euros). Destaca-se ainda a massagem “Assinatura”, um tratamento de corpo inteiro com aromas marítimos para relaxar, tonificar e estimular o equilíbrio energético, que pode incluir pedras quentes e pindas (saquinhos aquecidos a vapor), com um preço base de 55 euros.

Os hóspedes do hotel podem ainda usufruir, por marcação, de programas para explorar a região, como passeios em jipe, trilhos na Serra D’Arga, observação de pássaros e outros. Com a bonita praia de Âncora, conhecida pelo seu ambiente familiar e prática do surf, a dois passos.