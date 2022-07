Camping Ria Formosa, o clássico parque de campismo junto às praias de Tavira

Restaurante, mini-mercado, campo de jogos e um lago artificial animam o Camping Ria Formosa, o parque de campismo às portas de Tavira, com classificação de três estrelas.

Teresa Rossio apressa-se a informar que os bungalows do Camping Ria Formosa já se encontram todos reservados até ao final do verão – graças à elevada procura turística no Algarve -, ainda assim, não é razão para os campistas desanimarem. Há 220 alvéolos disponíveis para acolher quem se desloque com tenda, de caravana ou autocaravana,

procurando tirar uns dias de descanso junto das praias tavirenses.

Este parque de campismo, o único da cidade e membro da Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve, ocupa cinco hectares e tem 500 árvores a sombrear os alvéolos. O pai de Teresa, “apaixonado por campismo” desde sempre, fundou-o há 14 anos, numa altura em que não havia tanta oferta, e hoje é a filha que o gere. Com raízes no Barreiro, radicou-se no “paraíso” algarvio já lá vão 31 anos.

De apoio a quem está instalado nos alvéolos funcionam dois blocos de balneários com água quente e fria, cabines de duche, sanitas e lavatórios; e ainda uma estação de despejo das cassetes e águas sujas das caravanas e autocaravanas. Comprar bens essenciais não é problema, pois existe um mini-mercado com mercearias e produtos de higiene e uma cafetaria com pão quente entregue todas as manhãs.

No restaurante O Campista, aberto a clientes de fora, o menu vai do marisco para partilhar (amêijoas, conquilhas, lingueirão à Bulhão Pato) a especialidades como a cataplana de polvo com batata doce e arroz de lingueirão. Todos os dias existe um menu de almoço com pão, azeitonas, prato, bebida e café por oito euros/pessoa. O bar da piscina do parque também serve refeições, e tem animação de dia e de noite.