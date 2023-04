As casas de campo do Villã ficam a 20 minutos do Porto

O Villã - Casas de Campo, no lugar da Quintã, em Baltar, é um refúgio a 20 minutos do centro do Porto, com duas piscinas, restaurante, bar e a Rota do Românico à porta.

O Villã – Casas de Campo está perto do Porto mas, ao mesmo tempo, suficientemente longe para se ouvir apenas o chilrear dos pássaros e deixar o olhar perder-se pelas vinhas em volta. É sossego aquilo que se encontra neste alojamento situado em Baltar, freguesia de Paredes, destinado a “casais que queiram fugir da rotina do dia-a-dia”, explica Joana Lousada, que foi convidada para ficar à frente do projeto depois de a pessoa que o idealizou – um médico da terra – ter falecido. Joana, que já estava ligada à hotelaria, encantou-se de tal forma com as casas de campo modernas que decidiu abraçar este desafio, a funcionar desde o final do ano passado.

Desde então, os hóspedes descansam em 17 quartos – 11 instalados no interior do edifício principal, feito de raiz e forrado a ripas de madeira, a fazer lembrar os espigueiros da região, e seis no exterior. Estes últimos são resultado da recuperação de antigas casas da Quintã, por onde passa a Rota do Românico. O percurso temático é celebrado tanto nos nomes dos quartos, que apresentam designações ligadas à arquitetura, caso do Cachorro, como na decoração. Em todos eles há uma peça em madeira, assinada pelo entalhador Júlio Leal, que remete para detalhes de edifícios da rota, como a “Torre”, da Torre do Castelo de Aguiar de Sousa.

Fora dos quartos nada-se nas piscinas exterior e interior, de água aquecida – em breve também se vai relaxar na sauna -, passa-se tempo na companhia de jogos de tabuleiro na sala de estar e visita-se o restaurante para provar os pratos baseados na cozinha tradicional portuguesa, com um toque de contemporaneidade.

Pelos caminhos do Românico

Junto ao alojamento encontra-se a Capela da Senhora da Piedade da Quintã, um dos 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega que compõem a Rota do Românico. Sem sair do concelho de Paredes, pode-se visitar ainda a Torre dos Alcoforados, o Mosteiro de São Pedro de Cête, a Torre do Castelo de Aguiar de Sousa e a Ermida de Nossa Senhora do Vale.