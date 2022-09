Amarante: na Quinta da Carcavelos dorme-se entre vinhas, animais e memórias da terra

A Quinta de Carcavelos tem oito quartos inspirados em figuras ilustres de Amarante, como o pintor Amadeo de Souza-Cardoso ou a enfermeira Ana Guedes da Costa. Há ainda piscina, horta, animais - e um vinho de produção própria a caminho.

A suíte Ana Guedes da Costa adequa-se a pessoas com mobilidade condicionada, ou não levasse o nome da enfermeira e benemérita amarantina que, aquando da gripe pneumónica, em 1918, instalou doentes na casa de família, convertida em hospital. São oito quartos (metade deles suítes, que podem receber uma cama extra) batizados com nomes de amarantinos ilustres, como o pintor modernista Amadeo de Souza-Cardozo, o poeta saudosista Teixeira de Pascoaes ou o político António do Lago Cerqueira, que muito contribuiu para a divulgação dos vinhos verdes da região. Ficar na Quinta de Carcavelos, em Mancelos, é também aprender mais sobre a história de Amarante.





Cada quarto contém um retrato da personalidade homenageada (assinado por Gonçalo Alves, pintor local) e elementos que remetem para o seu universo. Por exemplo, na suíte Ana Guedes da Costa há pensos e compressas, sinaliza Ana Neves, responsável pelo projeto a par com o marido, Carlos Delgado. O casal, que voltou a Portugal após ter trabalhado em Angola, resgatou aquela quinta do abandono e, em maio do ano passado, voltou a abri-la a hóspedes – já em tempos cumprira essa função.

O currículo de Ana inclui experiências na área da hotelaria e um curso profissional de cozinha, saberes que põe em campo, como atesta o aroma a bolachas de chocolate acabadas de fazer, que vão bem com o café ou o chá disponibilizados na sala comum onde se pode encontrar jogos de tabuleiro, livros e televisão. Lá fora há piscina, horta biológica e quase três hectares de vinhas. O casal está, aliás, empenhado em produzir o seu próprio vinho, o Pintagol. Em breve, conta dá-lo a beber aos hóspedes – que já podem desfrutar de almoços a pedido.

+ O que fazer perto

Visitar um mosteiro (e lembrar Amadeo)

Perto da Quinta de Carcavelos ergue-se o Mosteiro de São Martinho de Mancelos, inscrito na Rota do Românico. Desse monumento, de fundação privada, há registo pelo menos desde 1120. No cemitério ao lado está sepultado o pintor Amadeo de Souza-Cardoso, nome de referência do modernismo português. Nasceu em Manhufe, freguesia de Mancelos, em 1887, e faleceu em Espinho, em 1918, atingido pela gripe pneumónica.