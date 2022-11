A dez minutos de Guimarães há um hotel rural que combina arte e natureza

A dez minutos de carro do centro da Cidade Berço, o Nature Art & Spa Hotel precisava de uma assinatura forte para atrair os turistas para fora do habitual circuito: Castelo, Paço dos Duques, Centro Histórico. Da colaboração com dois artistas plásticos resultou foi uma aliança invulgar de dois universos.

O Vale de São Torcato, atravessado pelo Selho, um dos afluentes do rio Ave, é a imagem perfeita do verde Minho, com as vinhas de enforcado a rodearem os campos onde se semeia o milho. A propriedade em que Armindo Carvalho instalou o hotel rural, em 2017, a umas centenas de metros da Basílica de São Torcato, integra-se neste jardim natural. “Mas como estamos em São Torcato, tínhamos a noção de que precisávamos de mais alguma coisa que fizesse com que as pessoas percorressem a pequena distância de Guimarães até aqui”, reconhece o empresário.

A solução surgiu sob a forma de uma parceria com o pintor Pedro Guimarães e o escultor Dinis Ribeiro. A intervenção dos dois confere uma identidade única ao espaço. Uma enorme aranha estilizada em granito e ferro esconde-se na vegetação, por entre as árvores entrevê-se um painel com uma figura irreverente, multicolorida, que pisca o olho, num convite à boa disposição. A arte é omnipresente em todo o hotel e dificilmente não ficará como parte do retrato mental de quem o visita.

Quando foi inaugurado, o hotel tinha sete suites T1 com kitchenette e sofá-cama, bem como um wine-bar. Uma segunda fase do projeto foi recentemente inaugurada, com sete quartos duplos, spa e uma sala de eventos com 30 lugares. Brevemente, o espaço do wine-bar passará a ser um restaurante. “Com a experiência que adquirimos, percebemos que devíamos concentrar-nos em servir o melhor possível os nossos hóspedes, por isso, o conceito acabou por evoluir”, afirma Armindo Carvalho, justificando a opção pelo restaurante.

A unidade entre os dois espaços, os bungalows e os quartos , também foi conseguida pelas intervenções artísticas. Em todas as suites do Nature Art & Spa Hotel, tal como nos quartos, há uma escultura única de Dinis Ribeiro e um ou mais quadros de Pedro Guimarães. A decoração é sóbria, em cores neutras. Os quadros coloridos e as esculturas de ressonâncias fantásticas sobressaem e quebram a uniformidade dos padrões. Armindo Carvalho, um empresário do têxtil com papel de destaque no setor dos cortinados, passa a mão pelos tecidos e faz questão de realçar a qualidade “que se nota ao toque”, mais do que ao olhar.

Dos quartos, construídos numa zona elevada, tem-se uma vista ampla sobre o jardim, obra de uma arquiteta paisagista, inicialmente, e do gosto do proprietário, diariamente. Nas enormes varandas (chamam-lhe alpendres) é possível sentir o perfume das laranjeiras e dos limoeiros que pontuam o jardim. Do lado oposto da rua, quase em frente ao hotel, fica o Camélias Park Flavius que, com mais de 2500 espécies desta planta, é um dos maiores viveiros especializados do país. Os dois espaços entreajudam-se e, embora a visita ao Park Flavius não seja dispensável, nos jardins do hotel há 50 espécies de camélias, com flores de diferentes cores e formatos.

No verão, o principal atrativo do Nature Art & Spa Hotel são os recantos escondidos do jardim, onde se pode ler um livro “às escondidas”, bem como a piscina exterior. No inverno, a sala/biblioteca convida à continuação da leitura, aconchegado pela lareira suspensa, e os banhos podem prosseguir no spa e na piscina aquecida, com vista para o vale.