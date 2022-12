A Casa Soenga é um refúgio às portas da Peneda-Gerês

Na União de Freguesias da Caniçada e Soengas, a dois passos do único parque nacional do país, a Casa Soenga recebe aqueles que procuram sossego e conforto. Um projeto de renovação de uma casa de veraneio dos anos 1980.

“Um pleno retiro.” É assim que Frederico Horta descreve a Casa Soenga, um alojamento a 15 minutos do Parque Nacional Peneda-Gerês, envolvido por floresta densa e contornado por um ribeiro, ideal para quem procura ouvir apenas o barulho da água e os sons dos animais, com todo o conforto.

Frederico tinha vontade em dispor de um projeto seu há já algum tempo – sobretudo naquela zona, onde guarda memórias de verões passados – e em 2020 esse desejo começou a ganhar forma, quando comprou a propriedade de 2000m², localizada na União de Freguesias de Caniçada e Soengas. Após uns meses de reabilitação orientada pela engenheira Fátima Moreira, da empresa Traços Gerais, e com muita interferência de Frederico, um apaixonado por arquitetura, a Casa Soenga abriu ao público no ano passado, apresentando-se como um refúgio mergulhado na natureza, ao qual se acede discretamente por um caminho de terra batida.

A construção original é uma “casa dos anos 1980, típica de veraneio do Norte do país, com umas características muito engraçadas”, diz Frederico, referindo-se ao facto da habitação se desenvolver numa encosta, disposta em leiras, fazendo com que na sala de estar o pé direito possa chegar aos cinco metros. No interior preservou-se a pedra, que foi conjugada com mobiliário em madeira e peças em algodão, linho e juta, resultando numa decoração frugal, que permite ao cenário envolvente, que entra pelas grandes janelas, ser o protagonista da estadia.

252

Contam-se três quartos – um deles suíte – onde dormem até seis hóspedes, e sala aberta para a cozinha, que está recheada “com as coisas básicas para arrancar, como azeite biológico, chás, cápsulas de café, sal e pimenta”.

Por esta altura, sabe bem acender a lareira e ver filmes num dos serviços de streaming disponibilizados, caminhar pelo terreno e apreciar a mancha vermelha de carvalhos que se acende por esta altura, ou passear junto ao rio Cávado que corre ali perto. A Casa Soenga conta ainda com uma piscina de água salgada e zona para churrascos, valências que estão distribuídas pelos socalcos.