A boutique house BCascais proporciona conforto e o luxo no centro da vila

A boutique house BCascais é a mais recente unidade do grupo português Apt in Lisbon e alia o conforto de um hotel a um serviço descontraído, no centro da vila de Cascais.

A colcha da cama branca e esticada imaculadamente confere ao quarto o ar sereno e limpo que se espera encontrar no interior de qualquer bom hotel. O BCascais tem esses atributos, mas não se encaixa no registo, tratando-se de um alojamento local gerido pelo grupo nacional Apt in Lisbon, que opera apartamentos na zona oriental de Lisboa e um bed & breakfast próximo do Marquês de Pombal. A expansão para a vila conhecida como a riviera portuguesa foi natural e justificou este posicionamento.

Instalada numa discreta casa senhorial do século XIX recuperada, no centro da vila, a boutique house procura assegurar o conforto de hotel, em linha com um serviço “personalizado e descontraído”, explica a responsável Margarida Garrett. Como tal, ao invés de uma receção, o check-in costuma ser feito no Bistrô, um pequeno pátio ajardinado que também faz as vezes de sala de pequeno-almoço, com um buffet de queijo e charcutaria locais, sumos naturais e opções preparadas ao momento.

Nesse mesmo espaço, durante a tarde, entra em funcionamento uma pequena carta de tapas, como conservas de peixe e marisco, harmonizadas com copos de vinho. O ambiente tranquilo que ali se vive deve-se ao facto de só existirem sete quartos, categorizados como duplo, duplo superior e loft. Este fica situado no terceiro piso e ocupa 38 metros quadrados, com cama king, sala de estar e um sofá-cama capaz de acomodar mais dois adultos. O self- check-in permite aceder diretamente à suíte.

Em comum com os outros seis aposentos encontra-se a decoração que Margarida descreve como clássico-contemporânea, em tons neutros e com mobiliário dourado e preto. Os amenities de casa-de-banho e a gramagem das toalhas de corpo e rosto são pormenores hoteleiros que também fazem a diferença. E até a fragrância que perfuma as áreas interiores do BCascais foi desenhada em exclusivo. A localização, de resto, é outro trunfo, estando a um minuto da Rua Amarela e perto das praias.