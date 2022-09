Crítica de Fernando Melo: Nunes Real Marisqueira, em Lisboa

A Nunes Real Marisqueira mudou-se para uns metros adiante, está concluída a migração mais aguardada da cena restaurativa lisboeta. A primeira visita mostra o inteiramente novo, as seguintes asseguram-nos estar na casa de sempre.

A cozinha e os chefs Manuel Costa e João Araújo mais expostos e ainda bem; a novidade da barra, confiada a João Silva; a sala entregue aos biónicos Ramos Breda, Márcio Cerqueira e Vitor Martins; e o espaço privado são as principais novidades da nova Nunes. O imenso aquário cria atmosfera marisqueira e é um elemento relaxante que puxa a lazeira. Coreografia de sala muito bem ensaiada, Miguel a dividir-se por bastantes mais mesas, a sua mulher Vanda numa liderança discreta e eficaz, conhece bem a clientela.

Se o objetivo é mariscar, mergulhe-se diretamente na mista de mariscos (duas pessoas, 220 euros), com lavagante, percebes, sapateira, gamba branca, canilha, gamba real, ostras, amêijoas à Bulhão Pato. Se um apontamento inicial basta, gambas al ajillo (19 euros) são um belíssimo primeiro passo. Um pratinho de gamba branca do Algarve (78 euros/kg), outro de ostras ao natural (4 euros cada), já a fome inicial se mitiga. Aconselho vivamente que junte puntillitas fritas (23 euros), execução prodigiosa. A cerveja é Sagres e tira-se bem tirada, o peso do vinho quase se lhe compara, graças a uma carta com boas referências e preços convidativos. Os que como eu sonham com açorda de gambas (23 euros), têm aqui porto seguro. Se o grupo aguenta, é de mandar vir o clássico arroz de marisco (65 euros, duas pessoas), mas será pena não se entregar ao lavagante à basca (115 euros/kg), oferta gloriosa do bicho cortado e pronto, assessorado por batatas fritas às rodelas e ovos estrelados. O pregado frito com arroz de tomate (23 euros) instala o gosto da eternidade no palato. Respeito sacramental pelo peixe, gramínea exemplar na execução, como é apanágio desta cozinha imaculada. Perfeitos são os filetes de peixe-galo com açorda de ovas (23 euros), não são poucos os que terminam a empreitada mais ligeira com ela. Uma boa marisqueira com um braço culinário forte tinha de ter bons bifes, e aqui há farta escolha. Experimente o bife do lombo à portuguesa (32 euros), mas não comprometa o final com a tarte de limão merengada (7,50 euros). Estão todos de parabéns no limiar dos 21 anos a cumprir no próximo dia 1 de novembro, que muitos mais se acrescentem, com alegria e força.

A refeição ideal

Presunto pata negra (17 euros)

Salmorejo andaluz (8 euros)

Seis ostras (24 euros)

Amêijoas à Bulhão Pato (250g, 25 euros)

Puntillitas fritas (23 euros)

Lavagante à basca (115 euros/kg)

Bife à portuguesa (32 euros)

Tarte de limão merengada (7,50 euros)