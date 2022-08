Uma viagem ao início do cinema, em Lisboa

No programa “A minha vida dava um filme”, do serviço educativo do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, miúdos dos seis aos 14 anos recuam até à década de 1920 para aprender a produzir um filme e tudo o que isso envolve.

Realizar um filme à moda antiga, tendo a capital como protagonista, é o desafio da edição de agosto da iniciativa Férias no Museu, do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta para os mais novos. Tendo como ponto de partida a exposição temporária, “Os loucos anos 20 em Lisboa”, patente até 11 de dezembro, o serviço educativo delineou o programa “A minha vida dava um filme” que, de 29 de agosto a 2 de setembro, entre as 9h30 e as 17h30, convida os participantes a viajarem até aos primórdios do cinema.

Durante cinco dias, miúdos dos seis aos 14 anos aprenderão a produzir um filme, fazer exercícios de voz e movimento, criar brinquedos óticos, explorar técnicas de silhuetas, construir um storyboard com ideias para personagens e cenários, e montar animações, entre outras atividades com forte componente pedagógica.

Quatro dos cinco dias do programa serão passados no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. O dia restante, o terceiro, levará os participantes à Cinemateca Júnior para a visualização de um filme, seguindo-se de um percurso pelos Restauradores, Parque Mayer, Avenida da Liberdade e Rossio, que ajudará na escolha dos lugares onde a ação terá lugar.

No final, os pequenos realizadores vão produzir um filme em stop-motion que lhes será posteriormente enviado por email, e poderão levar para casa todos os objetos e adereços construídos durante as atividades.

A participação no programa pode ser integral ou parcial. As reservas devem ser feitas enviando email para [email protected] Os mais pequenos devem levar almoço (em modo piquenique, já que não poderá ser aquecido) e dois lanches, um para de manhã e outro para a tarde. É recomendado o uso de roupa e calçado confortáveis, chapéu e protetor solar nas atividades de exterior.

Preço: 75 euros (cinco dias); 18 euros (um dia)