Uma escapadinha pelos sabores alentejanos, com a pitada certa de segurança

Sol, calor, boa comida e boa companhia são sinónimo de férias. E porque não passá-las em terras Alentejanas? A viagem de hoje faz-se até Monsaraz e a promessa é a de encontrar o sabor que promete deixá-lo rendido.

É altura de partir para uma nova aventura. Por isso, prepare a mota e arranque rumo a esta escapadinha porque a primeira paragem do dia vai ser feita na pequena vila de Monsaraz. Esta vila medieval como há poucas – feita de cal e xisto – é ainda o reflexo de outras histórias. De reis, cavaleiros, templários, gentes de rua.

Estacione a mota perto da muralhas e permita-se conhecer os recantos desta histórica povoação alentejana. Aventure-se pelo castelo, pelas suas ruas e não se esqueça de comprar uma pequena lembrança antes de seguir caminho.

Uma viagem sobre duas rodas, com companhia

Porque não desfrutar deste roteiro acompanhado? Conhecer o que de melhor o nosso país tem para oferecer sabe sempre melhor se levar à pendura alguém que torne este dia ainda mais especial.

Método, preparação e segurança são as palavras de ordem. E se é a sua vez de ir no lugar de trás, é preciso ter em atenção a forma como se senta, como sai da mota, como coloca os pés, entre tantas outras coisas. Importa perceber que não é apenas ao condutor que cabe respeitar certas regras.

Acabar o dia em beleza

Com os assuntos da segurança em dia, chegou então altura de seguir até à Praia Fluvial de Monsaraz. Aqui, vai ser possível parar e apreciar o grande lago do Alqueva – um dos maiores da Europa – e preparar-se para os sabores que o aguardam. Sim, porque o sabor que caracterizará esta viagem é cego, mas até de olhos fechados o conseguiríamos encontrar. Isto se a segurança não fosse o ingrediente principal desta viagem, claro. É de sentidos bem apurados que depois de uma paragem para lavar as vistas, seguimos para a próxima paragem.

O Monte da Oliveira Velha está situado a 17 Km de Évora e a 25 Km de Estremoz. E é no meio do seu grande olival que vai poder provar o produto que valida toda esta escapadinha: o azeite “Amor é Cego”. Produzido com todo o cuidado e sabedoria, este é um produto que surge no seio de uma história familiar e que hoje promete fazer toda a diferença em sua casa. Por isso, estacione a mota durante algumas horas e aproveite para fazer uma prova deste azeite virgem extra galega. A promessa é de sair deste monte com a barriga e o coração a transbordar!

