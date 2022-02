Uma escapadinha pelo Interior com destino à vila que tentou chegar à lua

Escolher um destino de férias é pensar no melhor para a família. E não há nada como viajar com a dose certa de aventura. Faça-se à estrada no seu automóvel com toda a segurança rumo à vila onde todos os desvios compensam.

Ao longo de 738km que percorrem Portugal de lés a lés, a N2 oferece a possibilidade a todos os condutores de fazer um desvio sempre que a paisagem se justifica. De norte a sul, esta é a estrada a percorrer para onde queira ir, uma estrada carregada de séculos de existência e tradição.

Proença-a-Nova é a prova viva de que os desvios compensam (e muito). Não há nada como viajar pela Beira Baixa e procurar a dose de aventura certa para uma escapadinha memorável.

Inicialmente conhecida como “Cortiçada”, reza a lenda que os habitantes da região tentaram chegar à lua, construindo uma torre feita de cortiços. As coisas não correram como esperado e faltava um cortiço para conseguirem alcançar a lua. Foi aí que alguém sugeriu retirar o cortiço do fundo e passá-lo para cima. A ideia não correu bem e a torre acabou por desmoronar. “Lá se vai a cortiçada”, ouviu-se pelas ruas da vila. Foi assim que nasceu o primeiro nome da povoação.

Uma viagem com toda a segurança rumo à aventura

A história de Proença-a-Nova é a prova de que nem tudo é como planeado e a própria estrada pode ter vários imprevistos. Por isso, e para estar salvaguardado em todos os momentos, deve garantir que todos estão protegidos em caso de acidente. Com a escolha do seguro automóvel certo vai ter uma proteção completa para todos, começando por si e terminando no seu carro, garantindo que um pequeno imprevisto não se transforma em grandes consequências.

Com toda a segurança ao volante, este é o momento de não se preocupar com mais nada, apenas em desfrutar Proença-a-Nova. Este destino é merecedor de uma paragem demorada e sempre segura, até porque entre as curvas e contracurvas existe muito para ver e descobrir na companhia da sua família.

Da confusão da cidade à calma da natureza, o objetivo desta viagem está perto de ser atingido: uma boa dose de aventura com a segurança do seu carro e da sua família ao seu lado. Mas antes de rumarmos à aventura, é importante recarregar energias e nada melhor do que desfrutar da gastronomia.

De barriga cheia, este é o momento de voltar ao carro com o seguro certo. Antes de arrancar pelas curvas, é importante pôr à prova a segurança das suas rodas (e não só), escolhendo um seguro feito à sua medida.

Praia Fluvial da Fróia: a praia que vale ouro

Para ter a certeza de que fez a escolha certa e sem ter de se dirigir a um espaço físico, já é possível fazer um seguro automóvel online de forma simples para garantir que pode continuar esta escapadinha sem que nada lhe escape. E como o que também não pode escapar é a dose de adrenalina certa, é hora de rumar até à Praia Fluvial da Fróia, onde vai conseguir trocar as quatro rodas do seu carro pelo fato de banho.

Encaixada num vale e na nascente da ribeira que lhe dá o nome, esta praia foi classificada como Praia de Ouro 2020 e é o local ideal para descansar em família antes de regressar a casa. Na viagem de regresso, a promessa é a de que irá voltar e matar as saudades de um lugar onde foram muito felizes.

Antes de arrancar, a segurança do carro salvaguardar

Quando vamos de férias fazemos vários quilómetros de carro. Por isso, é importante ter alguns cuidados antes de arrancar para que nada interrompa os momentos em família e de aventura.

1. Confirme o livro de revisões. Se a revisão estiver próxima, antecipe a ida à revisão para ir mais descansado de férias

2. Confirme o estado dos pneus, uma vez que sofrem um grande desgaste em longas viagens

3. Todos os documentos em dia! É importante confirmar se tem consigo todos os documentos e que o seu seguro também está em dia

4. Antes de arrancar, verifique o líquido de refrigeração e limpa vidros

5. Assegure que as luzes estão todas a funcionar corretamente

6. Leve consigo um kit de ferramentas com cabos de bateria, macaco de elevação e o pneu suplente.

