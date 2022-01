A busca da foto perfeita, com duas rodas a dar uma ajuda

A escapadinha que lhe damos a conhecer tem como destino final a fotografia perfeita e a primeira paragem é em Alcácer do Sal. Perfeitamente alinhada pela margem do rio Sado, aqui os vestígios arqueológicos falam por si e é com eles em mente que iniciamos esta viagem!







Qualquer viagem que se queira a correr na perfeição, deve ser sinónimo de: segurança. Por isso mesmo, e antes de se fazer à estrada, aperte bem o casaco, certifique-se de que tem o capacete bem colocado



Cabeça livre de preocupações é sinónimo de se fazer à estrada

Com os olhos sempre postos na estrada, chegou a altura de rechear esta escapadinha com um pouco de história. Estacione a mota e prepare a sua melhor pose de realeza. Chegámos ao Castelo de Alcácer.

Sabia que o nome deste Castelo é de origem muçulmana? Pois é, deriva da palavra “Al-Kassr” que, em árabe, significa castelo, e é uma prova dos vestígios da presença desta população em Portugal. Para além disso, é também um monumento bastante importante para a cidade, uma vez que, durante vários anos, foi palco de lutas entre cristãos e muçulmanos e assistiu a momentos decisivos da história do nosso país.

De acordo com as estatísticas, a maioria dos acidentes graves com motas não envolvem outros veículos, especialmente fora dos centros urbanos. Os caminhos são desconhecidos e muitas vezes irregulares e as curvas aparecem sem avisar. Por isso, o melhor é ser prudente na hora de rodar o punho do acelerador.



É uma verdadeira obra-prima da arquitetura popular que merece que lhe ponha a vista em cima e é também a última paragem deste roteiro. Com os barcos de pesca como pano de fundo, só precisa mesmo de pegar no seu telemóvel, fazer o enquadramento e deixar que a fotografia fale por si!

