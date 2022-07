Crónica de Carina Fonseca: Fim de semana de detox em Santiago de Compostela

Parece que foi noutra vida, isso de sentir que não havia nada para fazer. Agora, no bolso, a cada passo, levamos acesso ilimitado a informação e múltiplos canais de contacto.



Esta juventude só tem olhos para os telemóveis”, atirou-me um senhor, há dias, numa estação de metro. E dei por mim a tentar ignorar, com alguma dificuldade, o smartphone que tinha na mão, enquanto esperava. Penso muito no tempo e na energia que se desperdiça a fazer scroll, na ânsia de novidades e distrações, não suportando a ideia de ter dois segundos de tédio. Habituámo-nos a levar no bolso acesso ilimitado a informação e múltiplos canais de contacto, num fluxo ininterrupto de conversas e solicitações.

Sou sensível ao tema do mindfulness (atenção plena). Reconheço os benefícios de estar focada no aqui e no agora, em vez de andar em piloto automático – como quando deslizamos o dedo pelo ecrã esquecidamente. Agrada-me a ideia da mente de principiante: tentar olhar para as coisas como se fosse a primeira vez; encará-las com abertura, curiosidade, sem julgar. Nesse como noutros aspetos, é um treino contínuo.

Apesar dessa consciência, facilmente me foge a mão para o telemóvel ao mínimo vislumbre de um tempo morto. Irrito-me perante tal automatismo, apetece-me embarcar em períodos de detox digital como vejo sugerir, tantas vezes, nas redes sociais (ah, a ironia). E continuo ligada.

Pois bem, recentemente, fiz um detox, sem contar, numa viagem de fim de semana a Santiago de Compostela, na Galiza. Fui de comboio, com bilhete comprado antecipadamente, hora e lugar marcados e, na pressa de chegar a tempo à estação, esqueci-me do telemóvel em casa. Como ia acompanhada, pude tirar algumas fotografias, pedindo emprestado o equipamento alheio; e, em caso de emergência, não deixava de estar contactável. Diluído o mau humor inicial, soube a bênção ter ficado dois dias sem espreitar o smartphone, regularmente, por razão nenhuma, em vez de observar o que acontecia em redor. Estava em lazer, sem grandes planos. Era só deixar fluir.

Foi bom admirar Santiago de outro prisma, para lá do apóstolo, das vieiras e das setas amarelas. Para mim, desta vez, a cidade foi bandeiras arco-íris e mensagens contra a violência machista em portas e janelas, festas de rua, polvo à feira, calamares e cozinha vegetariana. Não deixei de visitar a Catedral, contemplei-a da Praça do Obradoiro. Mas, desse lugar onde os peregrinos desembocam, emocionados, guardo nova imagem: a de um casal a dançar ao som de uma tuna, à noite. Fiz zoom com os olhos e recortei-o de entre a multidão. Tão diversas como as motivações para fazer o caminho de Santiago são as maneiras de olhar a cidade, cada um com os seus filtros.