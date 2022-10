História, vinhos, arte e moda numa nova loja no Porto

Bonita Concept Store nasce com a premissa de mostrar o que o país tem de melhor, seja vinho, louça, vestuário ou artigos eróticos. Um espaço na Baixa do Porto onde tudo está à venda, candeeiros e mobiliário incluídos.

Mina Torres é a responsável por uma nova concept store que abriu este verão na Rua dos Mártires da Liberdade, na Baixa do Porto. A escolha do local foi propositada pois, segundo a empresária, é a mais recomendada a turistas quando se fala de antiguidades.

Na loja tudo está à venda, desde o candeeiro que ilumina o espaço, feito a partir da reutilização de garrafas de vinho, aos móveis vintage recuperados que suportam as peças em exposição. A seleção de produtos é feita por Mina e Filipa Caetano, responsável de imagem do Mina & Torres Business Group. Entre os mais populares estão os sabonetes Cale Do Oiro, as conservas e, porque uma das palavras que melhor descreve a concept store é a versatilidade, também os artigos eróticos da Nude. Há igualmente antiguidades, como louças antigas, peças de cerâmica da Vista Alegre pintadas à mão, artigos de cortiça da Hüverland e roupa, bijuteria, calçado e mochilas feitas à mão, com assinatura da Bonita.

A estrela da loja é sem dúvida a garrafeira, com marcas representadas pela Unique Wines, empresa pertencente ao grupo. Pretende-se “dar ao cliente o melhor vinho” diz a proprietária, seja branco, tinto ou rosé. Mostra-se também o “melhor azeite”, sob a forma de um outro exclusivo, Don Drigo.

Os clientes são recebidos com uma explicação do conceito e da cultura de todos os produtos presentes naquele espaço. Mina Torres afirma que os visitantes “ficam muito tempo porque sentem que a história é verdadeira” – e é a contá-las que se sente feliz. Uma cliente vinda de Gondomar, Teresa Gonçalves, especialmente encantada com os copos de vidro, descreve a loja como “original”. Convida-se também à entrada a experimentar um vinho ou champanhe. Merecem prova o Bal da Madre Biológico (2019), o Penetra Arinto (2020) e o Quinta D’Agrolongo (2020).

A concept store é também casa para novos artistas, com os trabalhos fotográficos de Paulo Moroso em telas e postais e as pinturas com inspiração na Frida Kahlo, feitas por Carlota Lebrun.

A agenda cultural da Bonita inclui apresentações de novas coleções, do vestuário à louça, com direito a sessão de jogos antigos (damas e xadrez) e tapas. Todos os sábados acontecem atividades temáticas gratuitas, tal como provas de vinhos, com Mina Torres em funções de sommelier, e com Diego Arrazola, outro especialista em vinhos do grupo. A esta oferta juntam-se a formação de vinhos e as visitas guiadas às quintas e à fábrica de cortiça das marcas parceiras (com mínimo de seis pessoas), sujeitas a marcação prévia.

Em breve nascerá uma parceria em dois capítulos com o Vogue Café portuense. A concept store assumirá a responsabilidade da garrafeira daquele restaurante na Rua de Avis, e em novembro será inaugurada uma nova Bonita no Hotel Infante Sagres.