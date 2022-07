Roupa com caráter no shopping mais antigo do Porto

A Wannabe Vintage saltou finalmente da Internet para um lugar especial, o shopping Brasília, onde abriu a primeira loja física depois de quatro anos apenas online. As vibrantes peças retro escolhidas por Sara e Cláudia ganharam, assim, espaço e dois rostos.

Ao cabo de quatro anos a consolidar-se como loja online, a Wannabe Vintage acaba de abrir um espaço físico, no Centro Comercial Brasília. As paredes de vidro deixam à vista charriôs com roupas coloridas, com feitios de outros tempos – e que se enquadram bem naquele que é o mais antigo shopping da Pensínsula Ibérica, prestes a fazer 46 anos.

Sara Sousa e Cláudia Fernandes conjugaram, até hoje, a atividade profissional na área do marketing com a paixão pelo vintage, que se revelou um trabalhoso part time. “Já tínhamos pensado nisto, mas ainda não estávamos a tempo inteiro na loja”, refere Sara Sousa. Agora, os clientes contam com, pelo menos, uma delas na loja nas tardes de segunda a sábado.

Pode acontecer encontrarem Cláudia na máquina de costura, a fazer arranjos; ou então, dar de caras com a dupla a fotografar peças para a a loja online, que já fidelizou clientes. Ali, onde todo o mobiliário é em segunda mão e os charriôs são feitos com tubos de água sobrantes da indústria, estão todas as peças que se encontram online e mais algumas.

O Brasília, central e perto do metro, e ele mesmo um ícone retro, acomoda bem a visão dos shell jackets e das camisas de homem, que são as peças mais icónicas da loja. “A fast fashion focou-se muito mais no público feminino e os homens têm menos opções”, sublinha Sara. Ali, pelo contrário, há mais roupa masculina, com o seu maior potencial para ser unissexo. Mas há camisolas e casacos para todos os géneros e gostos, com preços variáveis – um shell jacket custa entre 14 e 30 euros, por exemplo. Com a vantagem de se poder experimentar, trocar… e conhecer as duas caras por trás da Wannabe Vintage.