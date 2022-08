No Porto há uma nova loja com vestuário, comida e arte

A LOT - Labels of Tomorrow, um projeto de The Feeting Room, abriu na Rua de José Falcão e é um convite a descobrir marcas independentes de várias áreas, mas também a beber cocktails e apreciar obras de arte.

Visitar a LOT – Labels of Tomorrow é uma experiência para os cinco sentidos. De portas abertas desde junho num edifício histórico da Rua de José Falcão, no Porto, este é “passo seguinte” da The Feeting Room (TFR), conta Edgar Ferreira, um dos quatro sócios do projeto – ao lado de Guilherme Pinto de Oliveira, Francisca Ribeiro e Nuno Alves – aberta em 2015 e atualmente com espaços no Largo dos Lóios, também na Invicta, e no Chiado, em Lisboa.

O vestuário, o calçado e os acessórios são a oferta que mais metros quadrados ocupa no edifício com dois pisos, mas também há lugar para os petiscos do Eleven Lab, para as fragrâncias da Next Memory, para as peças de arte da Underdogs Gallery e para eventos ao ar livre, num jardim com capela situado nas traseiras. Na LOT, a ideia passa por “dar experiências ao cliente durante todo o tempo de abertura” e promover a descoberta “de roupa, música e arte”.

À semelhança das lojas TFR, também a LOT acolhe marcas independentes, sendo que a principal diferença reside no número de insígnias expostas. Enquanto nas primeiras se encontram cerca de uma centena, esta recebe apenas 15, mas cada uma delas tem direito a um espaço maior e exclusivo para se dar a conhecer.

Por lá encontram-se marcas bem estabelecidas como as portuguesas Sanjo e Nobrand, a espanhola Camper, a brasileira Osklen e a dinamarquesa RAINS, assim como projetos nacionais emergentes, caso da Guaja (vestuário feminino), Cinco (joalharia), FORA (óculos de sol), Goodies Sportive (streetwear) e Algori (calçado). No andar superior, a ocupar parte do piso e todo o terraço, surge o segundo espaço da cafetaria Eleven Lab, com uma carta que inclui brunch, almoço, petiscos para comer à mão e cocktails. No rés-do-chão veem-se as peças do primeiro acervo da Underdogs Gallery no Porto.

Em breve, a esta oferta irá juntar-se uma agenda cultural para dinamizar o jardim com cinema ao ar livre, aulas de ioga, concertos, festas de lançamento e eventos promovidos pelas marcas parceiras.