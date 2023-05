Na Phloemii Shop, em Lisboa, há plantas de interior e cerâmicas artesanais

Plantas de interior e vasos de cerâmica para as colocar são alguns dos produtos da Phloemii Shop, em Campo de Ourique, cujo nome é inspirado no sistema vascular das plantas.

Marta Contreras, lisboeta de 31 anos e mestre em Gestão, queria experimentar o retalho depois de anos dedicada à gestão de produto em multinacionais, e o gosto que tem desde criança por plantas deu-lhe o mote para criar a Phloemii, dedicada à botânica. “A minha avó tem uma pequena floresta em casa e sempre que a visito admiro-me com a evolução delas”, conta a jovem, que trabalhou seis meses no Horto do Campo Grande para aprender mais sobre o assunto.

A Phloemii vende flores preservadas e plantas de interior como suculentas, catos, marantas, calatheas e monsteras – “quase todas de fácil manutenção” -, ilustrações, livros e macramés. Há livros de mesa sobre plantas e jardins e as cerâmicas são feitas à mão por vários artistas e por um jovem oleiro de São Pedro do Corval, no Alentejo, já com um toque moderno. “O objetivo da loja é levar a botânica e a natureza para dentro das nossas casas”, contextualiza a jovem.