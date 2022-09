Mercearias para comprar produtos brasileiros

Quatro mercearias onde é possível comprar vários produtos oriundos do Brasil, além de petiscos típicos.

Matosinhos

Empório Mais Brasil: salgadinhos, feijoada e samba

Tem coxinha, beijinho e brigadeiro, pão de queijo, açaí e feijoada. O Empório Mais Brasil, junto à Praia de Matosinhos, tem “sabores que aquecem o coração com sotaque brasileiro”, como o próprio anuncia. Nasceu em Cascais e Marcelo Gouthier e a mulher Carolina Zech replicaram o mercado a norte. Da carta constam ainda petiscos como a mandioca frita, o queijo coalho com mel e a carne de panela, e pratos mais robustos, de que é exemplo o mexido à mineira (com arroz, picanha, feijão preto, farofa, torresmos e ovo frito), picanha (também servida em hambúrguer) e sandes de barriga de porco. À sexta-feira e ao sábado junta-se a feijoada brasileira. Na preparação destas especialidades entram os produtos que preenchem as prateleiras do Empório, transformados pelo chef Gabriel Alvim. Ao final da tarde calha bem uma taça de torresmos de barriga com uma cerveja gelada, ou queijo Minas com goiabada e uma caipirinha. Aos fins de semana há música ao vivo.

Porto

Mercado Sabe a Brasil: tudo para matar saudades

À loja no rés-do-chão do Shopping Brasília vão brasileiros em busca dos sabores da terra natal, curiosos e viajantes atrás de algum snack que provaram no país irmão. Fernanda Neto é de Minas Gerais e vive no Porto há sete anos. No verão de 2020 juntou-se a Meire Biffacot para abrir um espaço dedicado aos produtos do seu país. “Estávamos com tudo pronto quando veio a pandemia. Quando desconfinámos pela primeira vez dissemos: é agora ou nunca.” O Mercado Sabe a Brasil tem tanto de mercearia como de loja de utensílios. Além dos ingredientes para pratos tradicionais brasileiros, também se encontram os acessórios essenciais à confeção de diversas especialidades. Há espaço para carne seca, charque e demais componentes da feijoada, e utensílios como a cuscuzeira (panela para cozer o cuscuz a vapor). A loja tem uma pequena cafetaria com pastéis de feira fritos na hora, tapiocas, bolo de milho, bolo de aipim (mandioca), ou o muito procurado bolo prestige, com brigadeiro e creme de coco.

Lisboa

Aquarela Brasil Mercado: nordeste, norte, centro e sul

Quando chegou a Portugal, há 12 anos, Élias Santos abriu um café-restaurante em Lisboa, mas a chegada da pandemia obrigou esta paulista e o marido, Danilo, a reinventarem-se. “A ideia de termos uma mercearia sempre foi o desejo inicial dele”, explica a responsável pelo Aquarela, em Algés. Nasceu há nove meses e mudou-se entretanto para um espaço maior e mais central. “Aqui, temos um pouco de todo o Brasil, do nordeste ao norte, centro e sul. Até coisas que só fiquei a conhecer cá”, diz Élia. Pelas prateleiras há biscoitos de polvilho ou de maisena, bombons com sabores de amendoim, coco ou avelã, salgadinhos de limão, pimenta, bacon ou picanha, amendoins, feijão carioca seco, pipocas, gelados artesanais. Há ainda espaço para a farofa de mandioca, farinhas de milho flocadas, que é “o cuscuz dos brasileiros”, massa para tapioca, misturas para bolos e feijoadas, carne seca, temperos e açaí, sem esquecer as cervejas, sumos, café e água de coco que chegam do país irmão. À entrada há pão de queijo, coxinhas e empadas prontas a comer.

Oeiras

Mercearia do Brasil: compras em dose tripla

Há meia década, a primeira morada surgiu no Carregado, juntando a lógica do rodízio brasileiro a carnes premium de várias zonas, da América do Sul à Bélgica e aos Açores, pelas mãos do brasileiro Saulo Cardoso – chef do grupo Doca de Santo durante anos – e do português Artur Silva. Pouco tardou a chegarem os restaurantes irmãos em Carnaxide e Alverca. Mas se o churrasco de cortes como picanha, cupim, costela e maminha ajudaram a fidelizar público, a Mercearia do Brasil by Fogão Gaúcho veio trazer novas valências. Nasceu com a pandemia, em 2020, e está disponível em formato físico, num canto dedicado às compras nas três moradas, mas também online. Entre as mais de 100 referências na mercearia há coxinhas, pão de queijo, carne de sol, azeite de dendê, massa de pastel, polvilho doce e azedo, farinha de mandioca crua e temperada, massa para tapioca, paçoca (doce de amendoim), chocolates, goiabada, cervejas, café e chás, entre outros.