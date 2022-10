Há empadas alentejanas no renovado Mercado do Bolhão

Empadas de muitos sabores numa das novas bancas do Mercado do Bolhão.

No dia da inauguração do mercado renovado, faltavam ainda 20 minutos para as 17h e já se tinham vendido 600 empadas. “Até ao fecho”, diz Flávio Tavares, cara nova no Bolhão, “pretendo chegar às mil”. Acabou por vender 900, um bom número para este alentejano que já há algum tempo queria abrir uma loja de empadas alentejanas e outros produtos da região no Porto. Abriu então as Empadas do Mercado.

Natural de Casebres, aldeia em Alcácer do Sal, Flávio abriu há cinco anos a A Empadaria Alentejana, em Lisboa. “Tem sido sempre um sucesso. Já tinha o objetivo de vir para o Porto quando surgiu esta oportunidade do Bolhão”, conta. Sempre valorizou as empadas da sua terra, de massa alentejana. Nada a ver com as empadas de massa folhada que se vendem noutros sítios. “Nem consigo comer empada dessas”, ri.

Aqui, a diversidade manda. São mais de 20 recheios e feitios. Mas não é Flávio que faz as empadas. Ele é só o mestre em fazer parcerias com quem sabe, só micro-produtores. “Peço que me façam de determinada forma”, conta. Nos recheios, destaque-se a tradicional de galinha, já diversas vezes premiada. Mas há mais: javali, perdiz, camarão, cachaço com castanha, farinheira, atum com cogumelos, cogumelos com alho francês, requeijão com abóbora e noz, bacalhau, vitela, pato com laranja, cozido à portuguesa, entre outras. Na banca, podem encontrar-se outros produtos regionais alentejanos, como doçaria conventual.