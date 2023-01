Feira Gastronómica do Porco regressa a Boticas em formato presencial

O Pavilhão Multiusos de Boticas recebe de 12 a 15 de janeiro a 25ª Feira Gastronómica do Porco.

No ano que celebra um quarto de século, a Feira Gastronómica do Porco volta a realizar-se presencialmente. Depois de dois anos apenas com edições virtuais, devido à pandemia da covid-19, regressa, assim, ao concelho transmontano uma das mais importantes feiras dedicadas ao fumeiro.

A feira dura quatro dias (de quinta-feira a domingo), sendo que a sessão solene de abertura é dia 12, às 16h30. Além da muita comida regional, haverá apresentações musicais e o Concurso de Melhor Chouriça e Salpicão.

A venda online de produtos regionais na plataforma criada durante a pandemia www.boticastem.pt continua disponível.

Fica aqui o programa completo (retirado da página da Câmara Municipal de Boticas):

Dia 12

16h30 – Sessão Solene/ Abertura da Feira

18h00 – Ronda das Tasquinhas

20h30 – Animação Jorge Lomba

24h00 – Encerramento

Dia 13

10h00 – Abertura da Feira

12h00 – Almoço nas Tasquinhas

18h00 – Ronda das Tasquinhas

19h00 – Animação Os Lordes

24h00 – Encerramento

Dia 14

10h00 – Abertura da Feira

10h30 – Animação Toka a Dançar

11h00 – Programa a RTP “Aqui Portugal”

12h00 – Almoço nas Tasquinhas

14h30 – Programa a RTP “Aqui Portugal”

15h00 – Animação Ás da Concertina e Alunos

15h30 – Chega de Bois

17h00 – Concurso de Melhor Chouriça e Salpicão

18h30 – Entrega de Prémios do Concurso de Melhor Chouriça e Salpicão

19h00 – Animação Os Amigos do Borguinha

24h00 – Encerramento

Dia 15

10h00 – Abertura da Feira

10h30 – Animação Banda da Malta

12h30 – Almoço nas Tasquinhas

14h30 – Animação Os Amigos da Sobreposta

15h30 – Chega de Bois

17h30 – Entrega de Diplomas de Participação

18h00 – Ronda das Tasquinhas

22h00 – Encerramento da Feira