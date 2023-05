Feira do Livro de Lisboa está no Parque Eduado VII até 11 de junho

Entre os dias 25 de maio e 11 de junho, a maior feira do livro da capital regressa ao Parque Eduardo VII, após três anos fora do seu calendário habitual.

Um total de 981 marcas editoriais representadas por 139 participantes – incluindo seis novos – distribuídos por 340 pavilhões são os números que marcam esta edição da Feira do Livro de Lisboa, que este ano conta com a “maior oferta editorial de sempre”, anuncia a organização em comunicado, e ainda um renovado Espaço dos Pequenos Editores e um horário revisto, entre outras melhorias no espaço.

“Após a grande renovação operada em 2022, este ano a organização focou-se na consolidação do novo modelo de Feira, apresentando uma edição melhorada a vários níveis, que pretende ser mais inclusiva e pensada para responder às necessidades e expectativas dos diferentes públicos. Procurando oferecer uma experiência cada vez mais enriquecedora e completa, esta edição da Feira do Livro regressa com melhorias funcionais e maior área de exposição nos pavilhões.”, lê-se em nota.

O famoso passadiço foi atualizado, com mais zonas de estar e de sombra, o reposicionamento de alguns equipamentos de apoio, novos conceitos de restauração, com maior diversidade, acessos aos pavilhões revistos e instalações sanitárias do evento reforçadas com mais equipamentos para pessoas de mobilidade reduzida, completam as melhorias desta edição, tornando a Feira do Livro cada vez mais o espaço ideal para desfrutar de um ambiente cultural único e cativante.

Para Pedro Sobral, Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), “É fundamental que cada visitante que passe pela Feira do Livro sinta que foi recebido da melhor forma possível e que fique com vontade de regressar. Felizmente, observamos que há cada vez mais pessoas a passar mais tempo no recinto e, de facto, a repetir a visita, comprovando que os investimentos que temos vindo a fazer nesse sentido estão a dar frutos. Estamos muito satisfeitos por anunciar que, passados três anos, a Feira regressará às suas datas habituais e, mais do que priorizar o seu crescimento, estamos empenhados em proporcionar bons momentos, num espaço interessante, acessível e confortável”.

Com parcerias renovadas e novas atrações, a programação cultural continua a ser um dos pontos altos da FLL. A presença de vários autores internacionais, a anunciar oportunamente, e a realização de mais de 2000 eventos, tornam o Parque Eduardo VII o ponto de encontro ideal para as várias gerações, nesta que é a maior celebração anual do livro e da literatura e que terá em 2023 a sua melhor edição de sempre.