Alfa Selvaticus: onde comprar cogumelos frescos e em conserva em Alfândega da Fé

A empresa Alfa Selvaticus surgiu há cerca de sete anos e fornece sobretudo restaurantes que valorizam este tipo de produto, mas também vende ao público.

A relação de Rafael Dias com os cogumelos começou cedo. Ainda era miúdo quando passou a acompanhar o pai quando este ia à caça. E com a sua espingarda em madeira Rafael dedicava-se também a caçar… fungos. Cresceu, interessou-se pelo produto e, depois de passar pela Câmara de Alfândega da Fé, dedicou-se à apanha de cogumelos silvestres, que, em Trás-os-Montes, garante, “só durante dois meses é que não há, em julho e agosto”. A empresa Alfa Selvaticus surgiu há cerca de sete anos e fornece sobretudo restaurantes que valorizam este tipo de produto, mas também vende ao público os cogumelos que são colhidos por si e pela sua equipa na Serra de Bornes. Quem os quiser comprar, pode passar pela loja no Mercado Municipal de Alfândega da Fé, ou encomendá-los, e eles vão ter a casa dentro de uma caixa de madeira, que segue para qualquer ponto do país.

Dependendo da época do ano, pode haver frades (Macrolepiota procera), boletos (Boletus edulis), cantarelos (Cantharellus cibarius), sanchas (Lactatus deliciosus), trompetas amarelas (Cantharellus lutescens), entre outras espécies. Por encomenda, boletos e cantarelos também são vendidos em conservas de azeite, dentro de frascos de vidro.

Rafael admite que, ao contrário de Espanha, que “tem uma cultura muito mais avançada” no que aos cogumelos diz respeito, em Portugal, a literacia micológica ainda é pouca, pelo que se disponibiliza a esclarecer as dúvidas e os medos de quem visita a loja, e ainda dá dicas sobre como utilizar este alimento baixo em açúcares, rico em proteína e com poder antioxidante. “Os boletus substituem muito bem a carne”, garante.

Algo está a fazer com que o sistema não consiga mostrar a ficha ténica desejada. Pedimos desculpa pelo incómodo.