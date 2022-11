World Stars Pizza & Port Wine traz ao Porto os “melhores pizzaiolos do Mundo”

Evento que junta pizza napolitana e vinhos do Porto e Douro, realiza-se no Palácio da Bolsa, a 16 de novembro.

Na segunda edição do World Stars Pizza & Port Wine (a primeira teve a denominação de All Stars Pizza) a arte do pizzaiolo napolitano e o vinho produzido no Alto Douro Vinhateiro vão fazer pairing, pelas mãos de alguns dos melhores profissionais de pizza do mundo.

No evento, participam 14 marcas de vinhos do Porto e Douro, e cada uma competirá ao lado do pizzaiolo que lhe calhou em sorteio. As equipas já são conhecidas e incluem representantes de Portugal, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Colômbia, Itália, Espanha, França, Estados Unidos da América, Suécia, Sérvia, Japão e Porto Rico.

“Este é um verdadeiro campeonato do mundo de pizza, com participantes de todos os continentes, rigorosamente selecionados e que melhor dominam todas as técnicas da arte de fazer pizza”, sublinha, em comunicado, António Mezzero, o grande impulsionador do evento, a que se associam a Câmara Municipal do Porto e o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

O júri da competição irá avaliar as pizzas em três categorias: «Vinho do Porto», «Vinho do Douro» e «Arte do Pizzaiolo». De entre os 14 concorrentes iniciais, sete serão selecionados para passar à fase final, sendo que serão premiados os primeiros três classificados de cada categoria.

A parceria entre António Mezzero e o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto começou em meados de 2017, quando o chef pizzaiolo foi desafiado a criar pizzas que harmonizassem com vinho do Porto. O evento, bienal, teve a sua primeira edição em 2018 e foi interrompido pela situação pandémica, regressando este ano ao Palácio da Bolsa, no dia 16 de novembro.