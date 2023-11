Viajar pelas cozinhas do Mundo na Casa Almeida, em Caminha

Chef prepara comidas impregnadas dos sabores que trouxe de Londres, onde durante uma década contactou com diversas culturas. E serve pequeno-almoço inglês até ao meio-dia.

A despensa do restaurante que Joana Almeida abriu em junho deste ano, com a prima Sandra, guarda à volta de 40 especiarias de várias regiões do Mundo.

A chef de 43 anos trouxe, impregnados na sua forma de cozinhar, sabores, aromas e cores das muitas culturas com que contactou em Londres ao longo de quase uma década. Prepara agora, na Casa Almeida, em Caminha, pratos que envolvem quem os prova numa imensa viagem de sensações gustativas. E que começa no pequeno-almoço inglês, com cara de brunch se assim o quisermos, que serve até ao meio-dia, continua nas sopas e receitas de carne, peixe e vegetarianas, e acaba nas sobremesas e doces, que enchem o olho na vitrina do estabelecimento.

“Uso muitas especiarias”, informa a chef Joana Almeida (ou Mansbridge, apelido do marido inglês), acrescentando que, além da marcante influência da amálgama de culturas londrina, a sua comida também vai fluindo conforme a época e respetivos produtos da terra. Se possível, os cultivados por si e pelos pais, que vão desde belas e suculentas malaguetas vermelhas que ostenta numa taça no balcão, a legumes, vegetais e frutos.

“A minha sopa de castanhas vende sempre muito bem. Faz muito sucesso”, exemplifica, agora que se está no tempo delas.

Por estas e por outras é que os menus são quase sempre uma surpresa para a clientela. “É um bocadinho uma aventura, embora publiquemos nas redes o que é o almoço. Tento sempre inovar”, afirma Joana, lembrando que entre as comidas mais populares, até agora, “estão os tacos, o risoto de abóbora, o arroz de polvo. De vez em quando, faço comida chinesa. Já fiz rámen. E massa com camarão. Trabalho bem o caril. Já fiz caril tailandês. Faço muita massa fresca. Também faço picanha com feijão preto. Ontem fiz açorda [alentejana]. Aqui a comida é eclética”.

Ao almoço, de terça-feira a sábado, apresenta duas a três propostas, de carne, peixe ou vegetariana, e o cliente pode optar pelo menu completo (sopa, prato, bebida, sobremesa e café) com um custo fixo de 13,50 euros.

Jantares só à sexta-feira e ao sábado, mas com “propostas melhoradas”. O preço médio é 15 euros. Da abertura ao fecho, vale a pena visitar o espaço para provar o brownie, as cookies e os bolos da Joana. O que até agora teve mais saída foi “o de cenoura com cobertura de queijo creme”.

A Casa Almeida, além de ser de família, ou não estivessem as paredes forradas de retratos de Almeidas diversos, também “é muito aberta a crianças. Por isso é que temos o ‘cantinho dos meninos’ [um pequeno espaço com brinquedos e jogos] e lá fora, no terraço, quando está bom tempo, pomos uma mesa e cadeiras”.