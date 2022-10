Viajar pela cozinha francesa, à mesa do Clandestino, em Aveiro

Após passagens pela Ásia e Américas, num programa que traz comida de várias latitudes ao restaurante aveirense, em outubro e até ao final do ano as Clandtrips propõem uma incursão pela gastronomia de França.

Ao longo de dois meses e meio, além da oferta habitual, os clientes do Clandestino by Salpoente podem usufruir de uma viagem gastronómica por França.

As entradas incluem um creme de cebola (4,50 euros), gratinado com queijo gruyère, cebolinho picado e tostas de pão a acompanhar, croissant clandestino (5,50 euros) feito com massa de piza e recheado com queijos mozarela, camembert, roquefort e brie. As perninhas de rã (três pares por 5 euros) são também uma opção.

Como prato principal, o Clandestino by Salpoente propõe o Bife e o Gratin, bife com molho de vinho tinto e cogumelos acompanhado por batata gratinada e legumes (13,75 euros). Há ainda uma Gallete Pizza, quadrada e com mozzarella, presunto, crème fraîche, alecrim, azeite e parmesão, por 10 euros.

O menu termina com o rolinho de canela e passas (4 euros), também confecionado com massa de piza enrolada e recheada com açúcar, canela e uva passa, com topping de caramelo e chocolate.

