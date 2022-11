Vem aí o Arrebita Alentejo, com chefs de topo e pratos por 6 euros

O evento Arrebita, com passagem por vários pontos do país, chega agora a Santiago do Cacém, no Alentejo. Edição inaugural conta com chefs nacionais e nomes consagrados da cozinha da região. Nos dias 19 e 20 de novembro, homenageia-se a gastronomia e os produtos locais. Cada prato tem o valor de 6 euros.

O Arrebita Alentejo arranca no próximo dia 19 de novembro, sábado, com pratos e petiscos preparados por figuras da nova cozinha alentejana como João Narigueta (Híbrido, Évora), Francesco Ogliari (Tua Madre, Évora), Filipe Bilro (Larau, Estremoz) e David Vitorino (Brutos Food and Beer, Santiago do Cacém), entre outros. A eles aliam-se “dois nomes incontornáveis da gastronomia tradicional da região”, como referido em nota de imprensa. São eles António Nobre e Joaquim Saragga Leal.

O evento tem ainda a presença da dupla Pão da São, que produz pão de fermentação natural feito com farinha de moleiro, bolo-rei e outra doçaria associada ao Natal. À noite, com as bancas de produtores e comerciantes regionais fechadas, servem-se vinhos e cocktails e o espaço recebe um DJ set que se prolonga até às 23 horas.

Já no dia 20 de novembro, domingo, o Mercado Municipal de Santiago do Cacém torna-se palco de uma concentração de chefs com estrelas Michelin como Vincent Farges (Épur, Lisboa), Alexandre Silva (Loco, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais), Luís Brito (A Ver Tavira), Tiago Bonito (Casa da Calçada, Amarante) e João Lopes (Bon Bon, Carvoeiro), que se juntam a Miguel Laffan (Palma, Monforte), Ana Moura (Lamelas, Porto Covo) e Nikita Polido (Celmar, Sesimbra) para a confeção de refeições para os visitantes. Haverá também pão artesanal e doces da época vindos da lisboeta Millstone Sourdough, de David Jesus e Sandra Freitas.

O Arrebita Alentejo, que tem entrada gratuita, engloba animação musical e teatro de rua, das 12.30 às 23 horas de dia 19 e até as 20 horas, no dia 20.