Um menu para apreciadores de cogumelos No Tacho, em Coimbra

A primeira "Semana Micológica" do restaurante No Tacho, na Baixa de Coimbra, já está em marcha. Até domingo, os cogumelos selvagens são as estrelas de um menu de degustação harmonizado com vinhos da Quinta da Ramalhosa, no Dão. E tudo começou com um workshop na serra.

Míscaro roxo e arroz do Mondego, Cantharellus cibarius e mel e Boletus edulis e alcatra de Marinhoa DOP são algumas das propostas do chef executivo, Vítor de Oliveira, e do chef residente, Gonçalo Sabino, nesta primeira edição. O menu, composto por cinco momentos, custa 35 euros por pessoa, sem vinhos.

A iniciativa surgiu na sequência de um workshop realizado na Serra do Bussaco, sob a orientação de Ricardo Torres, especialista em micologia e responsável pela empresa Fungiperfect. Nessa ocasião, elementos afetos ao restaurante aprenderam a distinguir entre cogumelos comestíveis e não comestíveis e testaram as suas aplicações culinárias, que agora partilham com os clientes.

A casa, dedicada à cozinha tradicional portuguesa, abriu há cinco anos, com foco nos produtos das Beiras, da Figueira da Foz à Serra da Estrela, e especial atenção a dois deles: o arroz do Mondego e a carne Marinhoa DOP.