Um duriense fresco e frutado faz dupla com a francesinha do 151 da Rosa, no Bairro Alto

Entre francesinhas, petiscos e pratos do receituário nacional, o 151 da Rosa veio trazer novo fôlego à Rua da Rosa, em Lisboa. Para acompanhar a sanduíche portuense, sugere-se um branco duriense jovem, frutado e equilibrado, sem demasiada madeira e acidez.

Nasceu em Torres Vedras mas passou as últimas duas décadas em Macau, onde ainda tem dois restaurantes e onde trabalhou na importação e exportação de vinhos e azeites portugueses. A pandemia, as restrições apertadas em Macau e a vinda dos filhos para estudar em Portugal fizeram-no voltar, em 2020. “Vinha sempre cá passar férias, em julho. Desta vez, não regressei”, explica Diogo Giraldes, com um percurso sempre ligado à restauração e hotelaria.

Foi então que nasceu o 151 da Rosa, um dos mais recentes reforços na oferta da Rua da Rosa, no Bairro Alto, que trouxe nova vida ao local onde funcionou a Francesinha do Bairro. A sanduíche portuense mantém-se na carta, com o apoio dos antigos cozinheiros da casa. É servido em pão de forma caseira e usa-se bife da vazia por ser mais “tenrinho e suculento”, explica o dono. Depois, empilham-se as camadas de fiambre, linguiça, chouriço, queijo, ovo estrelado e batata frita, para mergulhar no molho onde se juntam “umas coisas secretas”, ri-se Giraldes.

Se a ideia é fugir ao óbvio – leia-se cerveja – e harmonizar com vinho, o proprietário sugere um Quinta da Sequeira Reserva Branco 2021, das vinhas durienses, em Vila Nova de Foz Côa, para as mesas do Bairro Alto. “A francesinha liga bem com um branco fresco, frutado, sem muita madeira, jovem, equilibrado e que não tenha demasiada acidez”, explica. Como alternativas, Diogo aconselha um “tinto jovem que não seja muito complexo”, como o Quinta da Ponte Pedrinha Touriga Nacional, do Dão, e um Luís Pato Maria Gomes Bruto, nos espumantes.

Entre paredes e arcadas em pedra, painéis de azulejaria e candeeiros vintage, há tempo para provar outros petiscos e pratos da casa, como bochechas de porco estufadas em vinho tinto; filetes de polvo com arroz de grelos; pica-pau de vitela; bacalhau à Brás e os arrozes (o de pato no forno e o de cherne com gambas, mais malandrinho, são destaques). A pera bêbeda, cheesecakes, tarte de limão merengada e o bolo de amêndoa algarvia ficam com o remate final.

Vinho

Quinta da Sequeira Reserva Douro Branco 2021

Castas: malvasia fina, rabigato, gouveio, códega do Larinho e viosinho

Preço na carta: 20 euros (garrafa), sete euros (copo)