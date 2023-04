Tradicional ou com café? Em Ovar, o pão-de-ló húmido surge em diferentes versões

O famoso pão-de-ló da terra caracteriza-se desde logo pelo interior húmido, a que ali se chama “pito”. Na Guida, esse doce está disponível em cinco tamanhos. E quem quiser fugir ao tradicional encontra outras versões.

Guloso que chegue à loja de fábrica Guida é conquistado pelo aroma no ar, antes mesmo de passar os olhos pela oferta: artigos de confeção artesanal de entre os quais se destaca o tradicional pão-de-ló de Ovar. Das traseiras irrompe Margarida Sousa, que anda de volta daquele produto certificado – a empresa faz parte da Associação de Produtores de Pão de Ló de Ovar, com classificação IGP (isto é, Indicação Geográfica Protegida). Nos bastidores, Margarida já tem a postos os ingredientes que compõem o famoso doce, especialmente associado ao Natal e à Pascoa, mas não só: gemas com alguns ovos inteiros, açúcar e farinha de trigo (pouca, sem fermento), que hão de ser batidos até formar uma massa “leve e fofa”.

Margarida Sousa – que abriu há menos de um ano este espaço com não mais do que um par de mesas, e tem outra loja a pouco mais de quatro quilómetros rumo ao litoral, no Furadouro – vai espreitando o forno, onde os pães-de-ló de Ovar cozem em formas de barro revestidas com papel. Não saem todos ao mesmo tempo, e quando saem vão para a estante de arrefecimento, explica a proprietária, enquanto aponta as suas especificidades, como o interior húmido. “No meio fica o molhinho que em Ovar se chama pito”, esclarece. O embalamento também observa uns certos rituais: cada exemplar chega ao consumidor num papel com quatro machos, amarrado com fita, dentro de uma caixa.

Em épocas festivas, o pão-de-ló de Ovar está disponível, ali na Guida, em cinco tamanhos: o mais pequeno pesa 125 gramas e o maior um quilo e meio (a miniatura é designada infante). Seja qual for a dimensão desta especialidade (também ali fabricada com algumas variantes, incluindo café, chocolate ou vinho do Porto; ver caixa), para a responsável pela casa, vai especialmente bem com café, vinho do Porto, queijo da Serra ou uma bola de gelado de limão.