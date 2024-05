Tradição reinventada no restaurante 7Francesinhas, no Porto

A francesinha de bacalhau do 7Francesinhas homenageia sabores portugueses numa combinação infalível.

Não era fã de francesinhas, achava-as “sem graça”, até que criou as suas próprias receitas. Manuel Vieira, natural de Ponte de Lima, apostou na fusão de sabores nacionais e não só no seu 7Francesinhas. O projeto nasceu na Maia em 2014, e dois anos depois mudou-se para a Rua do Breiner, Porto, onde se divide em restaurante e cafetaria.

Rosa Santos, frente de sala do restaurante, diz que a ideia foi ter uma carta diversificada, em francesinhas e não só. No início, só havia dois tipos, a de lombo e a especial (com bife), mas logo surgiram ideias para propostas diferentes, algumas dadas por clientes. Veio a vegetariana, a tropical (com ananás e frutos vermelhos), de peru, de atum, da casa (com ananás grelhado e camarão salteado) e a de bacalhau.





Baiana que há sete anos fez do Porto a sua casa, Rosa Santos diz que a ideia passou por alinhar duas tradições. O recheio é uma cebolada com bacalhau desfiado (e alguns segredos), bem apurado e queijo. Tal como as restantes, é terminada no forno a lenha, situado atrás do balcão principal, que enche a sala com um aroma de conforto.

Alguns dos produtos que se vendem na cafetaria, com entrada externa diferente e ligação interior, passam também pelo forno. Outros vêm da confeitaria Roca Doce, do próprio Manuel Vieira, em Vila Nova de Gaia, onde também tem o restaurante Dorna Velha.

7Francesinhas

Rua do Breiner, 435, Porto

Tel.: 229 600 763

Das 12h às 15h e das 19h às 23h. Não encerra

Preço: Francesinha de bacalhau, 14,45 euros