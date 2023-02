Tradição e inovação juntam-se e nasce o gelado de aguardente

Combinar gelado e aguardente parece pouco provável de dar certo, mas aconteceu. É o resultado da parceria entre a Dona Paterna e a gelataria portuense Neveiros.

Com apenas três ingredientes – leite, açúcar e aguardente – o gelado apresenta-se como uma harmonia entre o doce e o sabor da aguardente vínica de Alvarinho, a Dona Paterna XO.

A sobremesa que combina a aguardente com o gelado artesanal partiu de uma proposta da agência Essência – Comunicação Completa, e foi apresentada ao público em novembro de 2022 na Festa do Espumante de Melgaço. “O Alvarinho é muito versátil”, disse Carlos Codesso, produtor da Dona Paterna, aquando do lançamento. “Tenho a certeza de que mesmo os mais céticos e quem não aprecia aguardente não irão ficar indiferentes a este gelado”.

Atualmente, pode ser encontrada em dois restaurantes daquela vila do Alto Minho, a Tasquinha da Portela e a Adega Sabino, mas a comercialização do produto em outros pontos do país está a ser tratada.

Esta não é a primeira parceria da Dona Paterna. Nos primeiros meses de 2022, junto com a pastelaria Sabor do Céu, a aguardente bagaceira juntou-se ao ovo da Páscoa. Um produto de sucesso que continua à venda, com vários sabores à escolha.