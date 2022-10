The Yeatman entra na estação fria com novo menu vegetariano

O restaurante estrelado do The Yeatman, em Gaia, renova-se para as estações frias com propostas assentes na sazonalidade do produto e na proximidade com fornecedores locais. Entre as novidades há um menu de degustação exclusivamente vegetariano.

O restaurante gastronómico do The Yeatman – com duas Estrelas Michelin – prepara-se para a nova temporada com pratos renovados e um novo menu de degustação exclusivamente vegetariano. O desafio a que se propõe o chef Ricardo Costa, que lidera o restaurante desde a sua génese, é de elevar a experiência, mantendo a essência que se expressa em cada prato, consistentemente, há 12 anos.

Tendo como fio condutor uma cozinha ligada às raízes e às memórias, assente na sazonalidade do produto e na proximidade com pequenos fornecedores locais, o chef bairradino inicia o menu de degustação Experiência Gastronómica com a habitual sequência de snacks, que exploram a proximidade atlântica. Entre estes, destaque para o lírio com alga nori e gengibre, a ostra 2022, jalapeños e maçã verde e o caranguejo real & churros de caviar.

Seguem-se criações como a gamba do Algarve, com ajo blanco, tremoço e dashi, um caldo japonês à base de algas; o pregado com couve-flor, panceta ibérica e óleo de cebolinho; a bochecha de atum braseada, com ouriço-do-mar e couve rábano; e o salmonete das rochas, com polvo, pimentos e alho francês.

A exceção ao menu de inspiração marítima é o prato-estrela do The Yeatman, o leitão 2022, versão continuamente aprimorada do ex-líbris da Bairrada, acompanhado com batata, alface e milho.

Nas sobremesas, sobressaem os “Ovos Moles de Gaia”, uma versão autoral do chef do doce típico da sua região-berço. Seguem-se duas propostas frescas, à base de fruta: nectarinas, em diferentes texturas e Solero de ananás dos Açores.

Em paralelo, Ricardo Costa desenhou um menu exclusivamente vegetariano, com uma abordagem contemporânea à alta gastronomia de origem vegetal. Num elenco de 13 momentos, destaque para o prato de couve-flor em diferentes texturas, o arroz de alho francês e açafrão, a beringela com molho de cogumelos e a criação de cebola e alcachofra.

Ambos os menus têm o valor de 210 euros por pessoa, e podem ser harmonizados por uma seleção de vinhos da garrafeira do The Yeatman, nas seguintes opções: The Prime Selection (250 euros) ou The Yeatman Selection (125 euros)

O restaurante está aberto exclusivamente ao jantar, de terça-feira a sábado, com três horários de reserva: 18h30, 19h30 e 20h30. As reservas podem ser feitas através do site.